Son dakika! Bakan Selçuk: "EBA İnternet, dünya genelinde en çok ziyaret edilen 3'üncü site olma durumuna geldi" - Son Dakika

Son dakika! Bakan Selçuk: "EBA İnternet, dünya genelinde en çok ziyaret edilen 3'üncü site olma durumuna geldi"

Son dakika habere göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "EBA İnternet, dünya genelinde en çok ziyaret edilen 3'üncü site olma durumuna geldi" dedi.

Son dakika! Bakan Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "EBA İnternet, dünya genelinde en çok ziyaret edilen 3'üncü site olma durumuna geldi" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da bir otelde düzenlenen "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" konulu toplantıya katıldı. Bakan Selçuk'a, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz, çok sayıda akademisyen, eğitim uzmanı ve basın mensupları eşlik etti.

İşin başlangıcından beri yapmaya çalıştıkları ve sürekli olarak yapmaya devam edecekleri bir sürecin geliştirilmesi, daha yüksek çıtalara kavuşturulması için toplandıklarını ifade eden Bakan Selçuk, "Elbette bu tür eğitim politikalarını geliştirmek, ilerletmek çok kolay bir süreç değil. Mart ayından bu yana bütün dünyayla birlikte eğitimdeki bu zor eşiğimizin daha da yükseldiğini görüyoruz. Bu eşiği bir şekilde aşmak ve yükseltmek için de tüm dünyanın ön görülemeyen bir süreci nasıl yönettiğini de izliyoruz. Bu süreç içerisinde STK'larla, üniversitelerle, çeşitli kurumlarla, bilim insanlarıyla sürekli ama sürekli bir alışverişimiz var ve neyi nasıl yaptığımızı daimi olarak paylaşma imkanımız var" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde eğitim alanında örnek gösterilebilecek bir uzaktan eğitim yapısını hayata geçirmek hepimizin ana hedefi"

Türkiye'nin yaşanan sürece çözüm geliştirme hızının oldukça yüksek olduğunu aktaran Bakan Selçuk, "Bu pratikte paydaşlarımızın çok ciddi katkısı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi imkanları elbette bir çerçeveye mahsus ancak paydaşların imkanları ve destekleri olmasaydı bizim böyle yüksek bir çıtayı ortaya koymamız gerçekten çok kolay değildi. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TRT gibi birçok kurum ve kuruluşla da irtibatımız çok yüksek bir seviyede devam etti. Ülkemizde eğitim alanında örnek gösterilebilecek bir uzaktan eğitim yapısını hayata geçirmek hepimizin ana hedefi. Bu anlamda bütün kaynaklarımızı da harekete geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz eğitimi bürokratik bir süreç olarak görmüyoruz"

Sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın birikimini değil, Türkiye'nin birikimini harekete geçirmeye çalıştıklarını söyleyen Bakan Selçuk, "Aldığımız her kararı öncelikle sahadaki çalışma arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz. Yöneticilerimizle ele alıyoruz, velilerimize, öğrencilerimize, çocuklarımıza soruyoruz. Bütün bu danışmaların neticesinde de görüşlerimizi olgunlaştırıyoruz. Çünkü, biz eğitimi bürokratik bir süreç olarak görmüyoruz. Eğitim, hep birlikte omuzlamamız gereken işlevsel bir yönetim alanı isteyen bir kurum. Toplantıyı, yine bu göç alışverişi çerçevesinde danışma ve istişare niyeti çerçevesinde düzenlemeye karar verdik ve sizleri buraya davet ettik" aktarımında bulundu.

Etkinlik için sosyal mesafeye dikkat ederek, salonun alabileceği kadar kişiyi davet etmeye çalıştıklarını bildiren Bakan Selçuk, "Türkiye'nin uzaktan eğitimde o kadar çok yetkin insan ve kurumu var ki; ben bunu incelerken bütünüyle görme fırsatı buldum ve gerçekten çok şaşırdım. Elbette herkesi buraya davet etmek isterdik ama belirli koşullara da uymak zorundayız. Bunu yaparken de sadece uzman görüşü ya da akademisyen görüşü almaktan ziyade bunu velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin görüşleriyle desteklemek niyetindeyiz. Bundan faydalanabilmek için de burada 'Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var' dediğimiz uygulamayı da hayata geçirmek istedik. Bir mikro site açtık ve her vatandaşımızın uzaktan eğitime ilişkin varsa bir fikri bunu değerlendirmek istiyoruz. Bununla ilgili ayrıntılı fikirleri de arkadaşlarımız sizinle paylaşacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Uzaktan eğitim her şekilde salgından sonra da bizim eğitim sistemimizin kalitesini artırma noktasındaki araçlarımızdan bir tanesi olacak"

Salgın döneminin tecrübesi ve büyük ölçekte eğitimi sürdürme tecrübesinin şu anda dünyanın gündemindeki ana konulardan birisi olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Hemen her gün bütün dünyadaki belli başlı ülkeleri ve kurumları izliyor, akademik makaleleri takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile istişarelerimiz aralıksız devam ediyor. Ekipler oluşturduk ve bu ekipler birlikte çalışıyorlar. Bu çerçevede, uzaktan eğitimi bir zorunluk ya da zaruret olmanın ötesinde bundan sonra yeni normalin gereği biçiminde algılamamız söz konusu ve uzaktan eğitim her şekilde salgından sonra da bizim eğitim sistemimizin kalitesini artırma noktasındaki araçlarımızdan bir tanesi olacak" diye konuştu.

"EBA İnternet, dünya genelinde en çok ziyaret edilen 3'ncü site olma durumuna geldi"

EBA İnternet platformunu çok kısa bir sürede, 2019 yılı Eylül ayında tümüyle uluslararası standartlara dönüştürerek hayata geçirdiklerini anımsatan Bakan Selçuk, "Daha sonra Türksat ve TRT ile beraber gerçekleştirdiğimiz iş birliği sonucunda da 3 kanal açma imkanımız oluştu. Çocuklarımızın okulları ve dersleriyle bağlantılarının kopmaması için de elimizden geleni yaptık. 1 milyon öğretmenle kalabalık bir eğitim nüfusuna sahibiz ve emin olun, tüm öğretmenlerimiz katkı sağladı ve binlerce öğretmenlerimizde fiili olarak da işin içinde bulundu. Sonuçta, bir dönem geçti ve kendimize soru sorduk, 'biz neredeyiz, nereye geldik, neyi başardık neyi başaramadık, eksiklerimiz neler, problemli alanlarımız neler, iyi yaptığımız şeyler neler?' Bütün bunların hepsini gözden geçirdik. Elbette eksiğimiz var, sıkıntılar var. Bütün dünyada olduğu gibi bizde de bazı sıkıntılar var ve bu platformların da oluşturduğu altyapılara ilişkin çözülmesi gereken bir takım problemler var. EBA İnternet, dünya genelinde en çok ziyaret edilen 3'üncü site olma durumuna geldi. Bu bize zaten kanıt olarak, 'nereden nereye' bir EBA içeriği oluştu ve nasıl bir hızlı dönüşüm gerçekleşti gösteriyor" ifadelerini aktardı.

Başta EBA olmak üzere tüm uzaktan eğitim araçlarını öğrenciler ve öğretmenler için yeni nesil kullanıcı dostu bir yapıya da büründürmeye çalıştıklarını vurgulayan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede de 'eğitimde fırsat' adaletini gözeterek öğrencilerimize ihtiyaç duydukları özel alanlarda da katkı sağlıyoruz. Mesela, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerimize salgın süresince akademik destek içeriği uygulaması vasıtasıyla dünya çapında bir destek sağladığımızı düşünüyoruz. Yapay zeka temelli bu yazılımın dünyada örneği çok az ve öğrencilerimizin kişisel özelliklerini, düzeylerini, hedeflerini rehberlik ederek yönetebilen bir yazılımdan söz ediyoruz. Bilemediği soruları otomatik olarak algılayabilen ve 1 milyon öğrencimizi 1 milyon ayrı deneme sınavı yapabilecek kadar kişiselleştirmeden bahsediyoruz. Bütün bunlar öğrencilerin tercihlerini ve hangi yükseköğretim kurumunda okuması gerektiğine ilişkin bir takım açılımları da sağladı. Bu açıdan baktığımızda elbette eğitimi sadece sınav olarak görmüyoruz. Eğitim, hep söylediğim gibi bir yaşam sahnesi, okul bir yaşam sahnesi ve çocuklarımızın hayatla, arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle buluştuğu, sosyalleştiği bir ortam diyebiliriz. Benim bu süreç içerisinde gördüğüm eksiklikleri, problemleri ve mevcut yaptığımız işleri nasıl daha iyi yapabileceğimizi anlamak noktasında desteğinize ihtiyacım var. Sizlerin katkılarıyla sürecin bundan sonraki gidişatını ve dinamiğini geliştirmek istiyoruz. Bu gelişimi de bütün ülkeye uzaktan eğitimin standartları konusunda yaygın olarak ulaştırmak istiyoruz."

"(Uzaktan eğitim) Bu mesele Türkiye'nin hatta dünyanın birikimiyle yürümesi gereken bir iş"

Şimdiye kadar olduğu gibi eğitimin her sürecinde bilim insanlarından destek almaya devam edeceklerini ifade eden Bakan Selçuk, "Bu sürecin çok daha derinleşerek, gelişerek ilerlemesi için sizin ortaya koyacağınız çalışmalar sadece bugünle sınırlı da değil. Bundan sonrası için de katkılarınız çok çok önemli. Kendi kurumlarınızda, akademik hayatınızda, yayınlarınızda yaptığınız çalışmaları bizimle paylaşmanız ve bizim yönetmeye çalıştığımız sürecin kalitesini daha da yukarı taşımak için ne yapmamız gerektiği konusundaki tavsiyeleriniz çok çok önemli. Bunu hep beraber yapalım. Biz MEB'de elbette uzmanlara ve teknik ekibe sahibiz. Ama bu mesele MEB'in birikimi ile yürüyebilecek bir iş değil. Bu mesele Türkiye'nin hatta dünyanın birikimiyle yürümesi gereken bir iş. Bugünkü bu çalışmayı hep birlikte çocuklarımıza, öğretmenlerimize daha iyi bir ortam oluşturmanın aracı olarak görüyoruz. Bizim söz konusu süreçlerde ve içeriklerde neler yapabileceğimize ilişkin paylaşımlarımızı bu toplantı sonrasında da sizlere iletme fırsatımız olacak. Sizlerin bugün bakanlıktaki arkadaşlarımızla ortaya koyacağınız çalışma başka bir iş birliğinin de başlangıcı olacak" şeklinde konuştu.

"Dünyada uzaktan eğitimde iyi bir yere gelmek ve yüz yüze eğitimi de sağlıklı bir şekilde başlatmak için her şeyi hazırlamaya çalışıyoruz"

MEB olarak bu konularla ilgili her türlü tedbiri zamanında ve zemininde alma gayreti içinde olduklarını bildiren Bakan Selçuk, "Hiçbir endişeniz olmasın, her bir çocuğumuza erişimle ilgili neler yapılması, nasıl yapılması gerektiği konusunda ki makro planlamalar, politikalar ve çalışmalar devam ediyor. Velilerimize, öğretmenlerimize ve çocuklarımıza yönelik olarak, ne yapılması gerekiyorsa, risk analizlerini de yaparak hiçbir şeyi riske atmadan hepsini adım adım yapıyoruz ve bundan sonra da yapacağız. Bu kararlılıkla dünyada uzaktan eğitimde iyi bir yere gelmek ve yüz yüze eğitimi de sağlıklı bir şekilde başlatmak için her şeyi hazırlamaya çalışıyoruz" dedi. - ANKARA

Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 13:42

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakan Selçuk: 'EBA İnternet, dünya genelinde en çok ziyaret edilen 3'üncü site olma durumuna geldi' - Son Dakika
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