Ekim ayı yaşlı, engelli aylıkları ve evde bakım ödemeleri yatırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemelerinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım hizmeti ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Ekim ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1,4 milyon kişinin faydalandığını belirten Selçuk, bu kapsamda toplam 998,4 milyon lira ödeme yapıldığını ifade etti.

Selçuk, evde bakım hizmeti ödemelerinden de 531 bin engellinin yararlandığını ve bu kapsamda ise toplam 821,4 milyon lira ödemede bulunulduğunu aktardı.

Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini anımsatan Selçuk, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.