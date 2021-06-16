Ziya Öğretmen, Okuma Bayramı'nda Öğrencilerle Elazığ'da Bir Araya Geldi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'ın Arıcak ilçesindeki ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin Okuma Bayramı'na çevrim içi katıldı. Bakan Selçuk yaptığı konuşmada, öğrencilerle program dolayısıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek birinci sınıf öğrencilerinin Kovid-19 salgını dönemindeki zorluklara karşın öğretmenlerinin de gayretiyle okuma, yazmayı öğrendiğine dikkati çekti. Selçuk, ailelerin, okul yönetimlerinin ve Bakanlığın el ele verip öğrencilerinin başarısı için gayret gösterdiğinin altını çizerek öğrencilere hitaben şunları söyledi: "Sevgili çocuklar; siz mutlu, sağlıklı olduğunuzda biz de çok mutlu oluyoruz. Sizlerin mutluluğu çok önemli. İstiyoruz ki hep yüzünüz gülsün, mutlu olun ve oyunla, coşkuyla hareket edin. Sizlerin her şeyi çok hızlı bir şekilde öğrendiğinin farkındayız, biz de size destek olmaya çalışıyoruz. Bu sene biraz zor geçti farkındayım ama inşallah önümüzdeki öğretim yılından itibaren daha yoğun bir şekilde yüz yüze, arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle bir araya geleceksiniz. " "Gelecek sene çok daha sağlıklı, mutlu günlerde sizlerle buluşacağız" Bakan Selçuk, öğrencilerden hayal kurmaktan, oyun oynamaktan hiç vazgeçmemeleri, doğayı korumak, bu konuda duyarlı olmak noktasında gayret etmelerini istedi. Öğrencilere bol bol kitap okuma, resim yapma veya bir enstrüman çalmayı öğrenme tavsiyesinde bulunan Selçuk, baskısı yapılan "Arkadaş" kitaplarının da tüm öğrencilere gönderileceğini bildirdi. Selçuk, "Sizlerin okuma yazmayı öğrenmiş olmanızdan çok mutlu olduk, hepinizi kutluyorum. Gözlerinizdeki pırıltıyı, geleceğinizi çok önemsiyorum. Merhametli, yardımsever olmanız, arkadaşlarınıza destek olmanız, hayvanları korumanız, kitap okumanız çok önemli. Eminim sizler de bunlara çok önem vereceksiniz. Yılmadan yolunuza devam edin. İnşallah gelecek sene çok daha sağlıklı, mutlu günlerde sizlerle buluşacağız. " diye konuştu. Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından öğrenciler; İstiklal Marşı'nı, hazırladıkları şiir ve tekerlemeleri okuyup mini tiyatro gösterisini sahnelerken müzik öğretmeni Salih Ulusoy da bağlama dinletisi gerçekleştirdi.