ANKARA Bakan Selçuk, emekli öğretmenlerle bayramlaştı - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi gerçekleştirilen programda, emekli öğretmenler ile bayramlaştı. Bakan Selçuk, "Tecrübeniz ile hayata sunacağınız katkı şimdi daha da değerli bizim için. İmkanlar elverdiğince üretmeye, öğretmeye hatta öğrenmeye devam etmenizi gönülden diliyorum" dedi.

Bakan Selçuk, Ramazan Bayramı dolayısıyla çevrim içi düzenlenen programda, emekli öğretmenler ile bir araya geldi. Selçuk, programda emekli öğretmenlerin bayramını kutladı. Bakan Selçuk, öğretmenliğin, öğretmek kadar öğrenmek de olduğunu belirterek, "Emeklilik birçoğunuz için sakin bir limanda dinlenmektir, yılların yorgunluğunu atmaktır; ama emekli olmak hiçbir zaman hayatın kıyısına çekilmek demek değildir. Öğretmenlik 'Emekli oldum, kenara çekileyim' denilecek bir meslek değildir. Bir meslek olmaktan öte kişiliğinizin bir parçasıdır. Uzun yıllar gösterdiğiniz yaşamın zorluklarına karşı verdiğiniz mücadele son derece anlamlı ve önemli. Gençleri hayat bilginizden mahrum etmemenizi özellikle istiyorum. Öğretmenlik öğretmek kadar öğreniyor olmaktır ayın zamanda. Lütfen yeni insanlar tanıma, yeni şeyler görme coşkusunu asla kaybetmeyin. Her zaman yeni şeyler öğrenmenin peşinde olmaya devam edin. Tecrübeniz ile hayata sunacağınız katkı şimdi daha da değerli bizim için. İmkanlar elverdiğince üretmeye, öğretmeye hatta öğrenmeye devam etmenizi gönülden diliyorum" dedi.

Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından emekli öğretmenler de söz alarak dileklerini iletti.