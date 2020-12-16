Bakan Selçuk: Geleneksel meslekler kapsamındaki kurslardan 33 bine yakın kişi yararlandı - Son Dakika

Bakan Selçuk: Geleneksel meslekler kapsamındaki kurslardan 33 bine yakın kişi yararlandı

16.12.2020 13:42
Bakan Selçuk: Geleneksel meslekler kapsamındaki kurslardan 33 bine yakın kişi yararlandı, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2016 yılında düzenlenmeye başlanan geleneksel meslekler kapsamındaki kurs ve programlardan kasım ayı sonuna kadar 33 bine yakın kişi yararlandı" dedi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2016 yılında düzenlenmeye başlanan geleneksel meslekler kapsamındaki kurs ve programlardan kasım ayı sonuna kadar 33 bine yakın kişi yararlandı" dedi.

Bakan Selçuk, İŞKUR tarafından geleneksel mesleklerde düzenlenen kurslarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Selçuk, geleneksel mesleklerin teknolojik üretim süreçleri dışında kaldığını ve el emeğine yoğun ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Düzenlenen bu kurslarımız ile geleneksel meslekler gelecek kuşaklara aktarılmakta ve ustaların aradığı işgücünün temin edilmesine katkı sunulmaktadır. Birçok alanda geleneksel meslek bulunuyor. Bu meslekler her bir il veya ilçeye özgü adlarla icra edilebiliyor. İŞKUR tarafından gerçekleştirilen 'Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız Programı' ile geleneksel mesleklerde Mesleki Eğitim Kursları, bu mesleklerin icra edildiği iş yerlerinde ise İşbaşı Eğitim Programları düzenliyoruz" dedi.

'33 BİNE YAKIN KİŞİ YARARLANDI'Geleneksel mesleklerde düzenlenecek kurs ve programların belirlenmesi ile ilgili detayları paylaşan Bakan Selçuk, "Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimiz sektör, meslek ve hedef kitle çerçevesinde ilgili meslek birlik ve odaları, üniversiteler, bu alanda çalışma yapmış kişi ve kurumlar ile diğer kamu ve özel sektör kurum/kuruluşlarıyla iş birliği yapmakta. Bu kapsamda 2016 yılında düzenlenmeye başlanan geleneksel meslekler kapsamındaki kurs ve programlardan kasım ayı sonuna kadar 33 bine yakın kişi yararlandı. Bu yıl ise kasım ayı sonuna kadar 5 bine yakın kişi bu kurs ve programlara katıldı" diye konuştu.

Öncelikle işgücü piyasasında halen istihdam ve gelir elde etme olanağının mümkün olduğu geleneksel mesleklerle ilgili kursların düzenlendiğinin belirten Bakan Selçuk, "Mesleki Eğitim Kurslarımıza katılan kursiyerlerimize günlük 40 TL tutarında kursiyer zaruri gideri ödüyor ve kursiyerlerimizin Genel Sağlık Sigortası primlerini yatırıyoruz" ifadesini kullandı.


Zehra Zümrüt Selçuk, Mesleki Eğitim, Ziya Selçuk, İŞKUR, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Selçuk: Geleneksel meslekler kapsamındaki kurslardan 33 bine yakın kişi yararlandı - Son Dakika


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