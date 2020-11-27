Bakan Selçuk: "Gençlerimizi geleceğin 25 mesleği için şimdiden hazırlıyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geleceğin meslekleri olarak belirlenen 25 farklı meslekte gençleri geleceğe hazırladıklarını ifade etti. Selçuk, bu kapsamda gençlere siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı, mobil yazılım geliştirme uzmanı, endüstriyel robot programcısı gibi meslekler için gerekli eğitimlerin verildiğini kaydetti.

Bakan Selçuk, gençlere yönelik düzenlenen kurs ve programlarla sektörlerin ihtiyaç duyduğu ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin gerektirdiği nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını belirtti. Bu kapsamda 2015 yılından bugüne kadar bilişim sektöründe 80 bini aşkın kişinin Mesleki Eğitim Kurslarına ve İşbaşı Eğitim Programlarına katıldığını bildiren Bakan Selçuk, "Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projemiz kapsamında düzenlenen özel nitelikli kurslarda ise bugüne kadar yaklaşık 8 bin kişiye eğitim verdik" dedi.

Teknolojik dönüşüme nitelikli işgücü yetiştirerek uyum sağlanacağını ifade eden Bakan Selçuk, bu kapsamda düzenlenecek Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programlarından en az 10 bin kişinin yararlanacağını duyurdu. Bakan Selçuk ayrıca, geleceğin mesleklerinde nitelikli işgücünün artması için Beceri Envanteri Projesi ile güçlü bir eşleştirme yapılacağını, meslek bazında yapılacak iş analizleriyle de beceri ve nitelik ihtiyaçlarına dair veri tabanının oluşturulacağını ifade etti.

(Ali Nargüner/İHA)