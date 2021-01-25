Son dakika... Bakan Selçuk, 'Görevimiz İlk Yardım' etkinliğine katıldı - Son Dakika

Son dakika... Bakan Selçuk, 'Görevimiz İlk Yardım' etkinliğine katıldı

25.01.2021 11:10

Son dakika gündem haberine göre Bakan Selçuk, 'Görevimiz İlk Yardım' etkinliğine katıldı Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğretmenlerimizin ve diğer okul çalışanlarımızın bu belgeye sahip 'ilk yardımcılar' olmasını istiyoruz" "Bu hareket, bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılmış en kapsamlı ilk yardım...

Bakan Selçuk, 'Görevimiz İlk Yardım' etkinliğine katıldı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğretmenlerimizin ve diğer okul çalışanlarımızın bu belgeye sahip 'ilk yardımcılar' olmasını istiyoruz"

"Bu hareket, bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılmış en kapsamlı ilk yardım eğitimi çalışmalardan biri olacak"

"Eğitim, 8 saat teorik ve 8 saat uygulamalı olmak üzere toplam 16 saatlik bir eğitimden oluşuyor"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Covid-19 pandemisi nedeniyle online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilen "Görevimiz İlk Yardım" etkinliğine katıldı. Bakan Selçuk, "Bu hareket, bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılmış en kapsamlı ilk yardım eğitimi çalışmalardan biri olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, "Görevimiz İlk Yardım" sloganıyla; okullarda olası acil durumlarında (kaza, yaralanma, sakatlanmalar) bireyin sağlığını korumak için acil durum ekiplerinde yer alan öğretmen ve diğer çalışanlara sertifikaya dayalı ilk yardım eğitimi verecek. Ayrıca veliler, okul gıda işletmecileri, okul güvenlik görevlileri ve diğer çalışanların da proje kapsamında ilk yardım seferberliğinde yer almaları hedefleniyor.

"İlk yardımı yapan kişinin bu anlamda bir yetkinliğinin olması lazım"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğrencilerin iyi bir eğitim almaları için çalışmalarını sürdürdüklerini ve okula gelen her öğrenciye güvenli bir ortam sunmak, var olan şartları iyileştirmenin kendi sorumluluklarında olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, "Okulda tehlikeli ve ani bir durumda öğretmenlerimizin uygulayacağı ilk ve ivedi sağlık desteğinin çok kritik bir öneme sahip olduğunu takdir edersiniz. Bunun için çocuklarımızın güvenliğini daha da artırmak amacıyla bir 'il yardım seferberliği' başlatıyoruz. Bu ilk yardım, bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde yapılan ilk müdahalelere deniyor biliyorsunuz. İlk yardımı yapan kişinin bu anlamda bir yetkinliğinin olması lazım ki biz bu durumda 'ilk yardımcı' diyebilelim" şeklinde konuştu.

"Öğretmenlerimizin ve diğer okul çalışanlarımızın bu belgeye sahip 'ilk yardımcılar' olmasını istiyoruz"

İlk yardımcı olabilmek için belirli şartların yerine getirilmesinin gerektiğini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İlk yardımcı olabilmenin belirli şartları var. Bunlar, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan 'İlk Yardım Yönetmeliği' doğrultusunda gerekli eğitimleri almak ve bu eğitimler sonucunda da bir sertifikaya sahip olmaktır. İşte biz öğretmenlerimizin ve diğer okul çalışanlarımızın ve arkadaşlarımızın bu belgeye sahip ilk yardımcılar olmasını istiyoruz. Çünkü okul yüzlerce insanın bir arada yaşadığı bir mekan. Doğal olarak da bir takım kaza ya da yaralanmaların olma ihtimali var. Böyle bir olumsuzluk olduğunda hayati fonksiyonların sürmesini sağlamak, durumunun kötüleşmesini engellemek ve iyileştirmeyi kolaylaştırmak için de okullarımızın insan kaynağı bağlamında yetkinleşmesi, ilk yardımcı sayısının artması çok çok önemli" diye konuştu.

"Bu hareket, bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılmış en kapsamlı ilk yardım eğitimi çalışmalardan biri olacak"

"Görevimiz İlk Yardım" sloganı ile önümüzdeki 3 aylık süreçte ilk etapta 260 bin öğretmene, idareci ve diğer okul personeline akabinde de öğrenci ve velilerine ilk yardım eğitimlerinin verilmesini hedeflediklerinin altını çizen Bakan Selçuk, "Bu hareket, bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılmış en kapsamlı ilk yardım eğitimi çalışmalardan biri olacak" ifadelerini kullandı.

"Eğitim, 8 saat teorik ve 8 saat uygulamalı olmak üzere toplam 16 saatlik bir eğitimden oluşuyor"

Bugün 81 ili temsilen eş zamanlı olarak bazı illerde eğitimlerin başladığını belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde verilecek olan bu eğitimlerde ilk yardım eğitimi, 8 saat teorik ve 8 saat uygulamalı olmak üzere toplam 16 saatlik bir eğitimden oluşuyor. Ardından 4 saatlik yine teorik ve uygulamalı ölçme değerlendirme süreci gerçekleştiriliyor. Eğitimlerin 8 saatlik teorik bölümü eğitim merkezlerinden online (çevrimiçi) olarak, 8 saatlik uygulamalı bölümü ise yine bu merkezlerde maske, mesafe, temizlik kuralları çerçevesinde yüz yüze yapılacak."

Eğitim sonunda yapılacak sınavları başarı ile geçenler "ilk yardımcı" belgelerini alabilecek

Eğitimler sonunda yapılacak sınavlarda gösterdikleri başarı doğrultusunda ilk yardım uygulama becerileri kazanan katılımcılar "ilk yardımcı" belgelerini alacaklar. Ayrıca olası deprem, sel gibi afet durumlarının yönetilmesi için oluşturulan acil durum ekiplerinde bu eğitimi tamamlamış sertifikalı öğretmenler de görev yapabilecek.

İlk yardım eğitimleri 8 saatlik teorik kısmın Eğitim Bilişim Ağı yoluyla veya uzaktan çevrim içi bağlantı ile senkron (canlı) bağlantı platformu üzerinden online olarak, 8 saatlik uygulama kısmı ise ilk yardım eğitim merkezlerinde yüz yüze olacak şekilde toplamda 16 saat yapılacak. Eğitim sonunda sertifikaya dayalı ilk yardımcı yeterliliğinin kazandırılması için il sağlık müdürlükleriyle koordineli bir şekilde sınavların yapılması planlanmakta.

Son dakika... Bakan Selçuk, 'Görevimiz İlk Yardım' etkinliğine katıldı
Son dakika... Bakan Selçuk, 'Görevimiz İlk Yardım' etkinliğine katıldı
Son dakika... Bakan Selçuk, 'Görevimiz İlk Yardım' etkinliğine katıldı
Son dakika... Bakan Selçuk, 'Görevimiz İlk Yardım' etkinliğine katıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bakan Selçuk, 'Görevimiz İlk Yardım' etkinliğine katıldı - Son Dakika


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