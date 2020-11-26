Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görme engelli çocuklar için yürütülen çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Selçuk, paylaşımında, Kovid-19 salgınından önce görme engelli öğrencilere yaptığı ziyareti anımsattı.

Ziyaret ettiği öğrenciler arasında yatılı okuyan görme engelliler de bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Görme engelli bir çocuğu yatılı okula göndermek, bir anne baba için ne kadar zordur, düşünün. O aileler bu kararı almak zorunda, çünkü çocukları iyi bir eğitim alır ve kendi kendilerine yaşama tutunmayı öğrenirse tüm engelleri aşabilir. Bu yüzden o anne babaların emaneti daha başkadır biz öğretmenler için. Salgınla birlikte görme engelli çocuklarımızı da uzaktan eğitim programına almak durumunda kaldık. Takdir edersiniz ki onlar için süreç daha zor.

Bugün ders aletleri yapım merkezimize gittim, çalışmaları yerinde görmek için. Biz her çocuğumuza kaynak desteği sağlıyoruz. Onların kitapları, Türkiye'nin ilk Braille otomatik baskı makinesine kağıt olarak giriyor, kitap olarak çıkarak Braille alfabesiyle basılıyor ve evlerine postalanıyor. 18 milyon evladının her birinin saçını ayrı ayrı okşarcasına gece gündüz çalışan işte böyle bir aileyiz biz."