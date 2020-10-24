Son Dakika | Bakan Selçuk: İhtiyaç sahiplerine yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapılacak - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Selçuk: İhtiyaç sahiplerine yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapılacak

24.10.2020 23:08
Son Dakika | Bakan Selçuk: İhtiyaç sahiplerine yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapılacak, System.String[]

Son dakika haberleri: AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi sosyal destek programıyla ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi sosyal destek programıyla ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yazılı açıklama yaparak ekim ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve öksüz/yetimlere yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerinin bugün itibariyle başlayacağını bildirdi. Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine 2 aylık periyotlarla destek verdiklerini belirterek, yaklaşık 32 bin ihtiyaç sahibinin hesabına 25,8 milyon TL yatıracaklarını söyledi.

ASKER ÇOCUKLARINA YAKLAŞIK 482 BİN TL DESTEK'Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı' kapsamında aylık ödeme miktarını da yüzde 50 artırdıklarını anımsatan Bakan Selçuk, "Bu kapsamda bu ay 2 bine yakın ihtiyaç sahibine, 482 bin TL ödeme yapacağız" dedi.89 BİN İHTİYAÇ SAHİBİ KADINA 57,2 MİLYON TL DESTEKSelçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını ifade ederek, "90 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57,2 milyon TL destek sağlayacağız" diye konuştu.'İHTİYAÇ SAHİBİ ÖKSÜZ VE YETİMLER İÇİN 12 MİLYON TL ÖDEME YAPACAĞIZ'Annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için de destekte bulunduklarını belirten Selçuk, bu kapsamda 41 bin kişinin hesabına toplam 12 milyon TL yatıracaklarını kaydetti. Selçuk ayrıca, kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, "2 bin ihtiyaç sahibine 3,2 milyon TL destekte bulunacağız" dedi.

Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Ekim 2020 itibarıyla, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Nakdi Yardım, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım ile Öksüz ve Yetim Yardım ödemelerinin de 24- 28 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.


Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Türk Lirası, Asker, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Bakan Selçuk: İhtiyaç sahiplerine yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapılacak - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim'den yönetime olay sözler: İçerdekilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim Fatih Terim'den kırmızı kart yorumu: Bundan sonra daha çok 11'e 10 çalışmalıyız Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisi'ni geri çağırdı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot
Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin test sonuçları negatif çıktı Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin test sonuçları negatif çıktı         
23:05
Hurdacı, sokak ortasında önce kollarını kesti sonra jileti boğazına dayadı Hurdacı, sokak ortasında önce kollarını kesti sonra jileti boğazına dayadı         
21:57
Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor         
21:43
Şişli'de rezidansta 3 kişinin yaralandığı olayda gerçek farklı çıktı: Tabancasını temizlerken yaralanmışlar Şişli'de rezidansta 3 kişinin yaralandığı olayda gerçek farklı çıktı: Tabancasını temizlerken yaralanmışlar         
21:31
İstanbul'da lüks villada cinayet! Arkadaşının dikkati, gerçeği ortaya çıkardı İstanbul'da lüks villada cinayet! Arkadaşının dikkati, gerçeği ortaya çıkardı         
20:56
17 yaşındaki genç, dut ağacına bağladığı iple kendini astı 17 yaşındaki genç, dut ağacına bağladığı iple kendini astı         
20:25
Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıkan Eser Yenenler, şimdi de koronavirüse yakalandı Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıkan Eser Yenenler, şimdi de koronavirüse yakalandı         
19:37
Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek         
18:06
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı         
12:59
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı         
10:52
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 23:26:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Bakan Selçuk: İhtiyaç sahiplerine yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei