Son dakika! Bakan Selçuk: "Kovid-19 mücadele kapsamında bakanlık olarak sağladığımız yardım ve destek tutarı 35...
Son dakika habere göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK-TEB ilaç alım protokolü imza törenine katıldı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK-TEB ilaç alım protokolü imza törenine katıldı. (1)
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