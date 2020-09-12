MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gönüllü öğretmen ve öğrencilerle buluştu. İş önlüğünü giyip eldivenlerini takarak maske üretim atölyesine giren Bakan Selçuk, meslek liseleri tarafından üretilen maske makinesini dikim aşamasından ambalajlama aşamasına kadar tüm detaylarıyla deneyimleyerek üretim çalışmaları hakkında sohbet ederek bilgi aldı. Bakan Selçuk, lisenin salonundaki İstanbul'daki meslek liseleri tarafından geliştirilen solunum cihazları, dezenfektan robotları, tıbbi destek, medikal ve hijyen ürünlerinden oluşan stantları tek tek inceleyerek ürünlerin ar-ge ve üretim aşamasında ter döken öğretmen, usta öğreticilerden bilgi aldı.

Bakan Selçuk, "Bugün burada büyük bir mutluluk içerisinde arkadaşlarımızla üretimi paylaştık. Yani ben bile üretime katkıda bulunmaya çalıştım. Eldivenlerimi taktım, önlüğümü giydim ve maske üretiminde bir katkı sağlamaya çalıştım. Biliyorsunuz salgın sürecinin başından beri meslek liselerimiz, bilim sanat merkezlerimiz ile halk eğitimi merkezlerimiz toplumumuzun ihtiyacı olan maske, dezenfektan ve diğer alanlarda çok yüksek kalitede üretimler yaptı. Özellikle koruyucu maske üretimi 48 ilde 139 okulumuzda gelen talepler doğrultusunda üretim devam ediyor. Bugüne kadar 50 milyon maske, 1 milyon yüz koruyucu siperlik, 1 milyon tek kullanımlık önlük/tulum, 6 milyon litre yüzey dezenfektanı, 600 bin litre el dezenfektanı ve 25 bin litre kolonya üretildi. Yüz yüze eğitime hazırlandığımız şu günlerde meslek liselerimiz, okullarımızın koruyucu hijyen ürünleri ve dezenfektan ihtiyaçlarını kendi üretim potansiyeliyle karşılayabilecek imkana fazlasıyla sahip, gurur duydum. Bu süreçte emeği geçen bütün yönetici arkadaşlarıma öğretmenlerime, öğrencilerime hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü çok büyük bir seferberlikle toplumumuza destek olduk. Zor zamanlarda milletimizin yanında olduk. Dolayısıyla buradaki ortamı görmek beni gerçekten çok mutlu etti. Artık öyle bir noktaya geldik ki bu üretimleri katlayarak götürebilmek kapasitemiz de var." dedi.