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Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: Okulların açılması noktasında kararlıyız - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: Okulların açılması noktasında kararlıyız

28.07.2021 15:36

Son dakika haberleri... MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların 6 Eylül'de açılması bizim için son derece önemli. Çocuklarımızın, velilerimizin ve öğretmenlerimizin sabrı konusunda gerçekten müteşekkiriz. Bu konuda tüm toplumun katkısını bekliyoruz.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların 6 Eylül'de açılması bizim için son derece önemli. Çocuklarımızın, velilerimizin ve öğretmenlerimizin sabrı konusunda gerçekten müteşekkiriz. Bu konuda tüm toplumun katkısını bekliyoruz. ve okulları açmak noktasında çok kararlıyız" dedi.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde eğitim gören 45 ortaokul öğrencisi, 'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da müzeye gelerek burada öğrencilerle bir araya geldi. Müze çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı ile birçok başarılı proje yürüttüklerini belirterek, "Şimdi de Milli Eğitim Bakanımız ve ekibinin çok yaratıcı bir şekilde geliştirdiği 'Telafide Ben de Varım' programında görev almaktan çok mutluyuz. Çok ince ve detaylı düşünülmüş bir proje. Sadece öğrenciler değil öğretmenler ve velileri de kapsıyor. Bugün de program kapsamında 45 öğrencimizle birlikte bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Projenin en büyük özelliği, öğrencilerin temas ederek ve bizzat deneyimleyerek dersleri öğreniyor olması. Hayatları boyunca öğrenmesi gereken bilgileri bu şekilde alıyor olmaları çok önemli, hem daha kalıcı oluyor hem de daha hızlı şekilde öğreniyorlar" dedi.

BAKAN SELÇUK: 200 BİN ÖĞRETMEN MÜZE EĞİTİMİ ALDI

Bakan Selçuk ise, "Burada uygulanan sadece bir gezi değil bir deneyim çalışması. Burada uygulamalı bir takım etkinlikler yapılıyor. ve bu arada 200 binden fazla öğretmenimiz Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da katkısıyla müze eğitimi aldılar. ve o öğretmenlerimiz bugün bu faaliyetleri yürütüyorlar. Bütün illerde ilçelerde bu faaliyetler yürütülüyor. Aslında bu faaliyet bir tarafından da çocuklarımızın sosyal bilgiler dersinde öğrendikleri ve diğer derslerde öğrendikleri kazanımlarla doğrudan doğruya ilgili" diye konuştu.

'OKULLARI AÇMAK NOKTASINDA KARARLIYIZ'

Basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Bakan Selçuk, koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle okul açılış tarihlerinde bir değişiklik olup olmayacağını ilişkin, "Temizlik ve hazırlık anlamanıda okullarımızda ne yapılması gerekiyorsa çalışmalarımızı son hızla yürütüyoruz. Dün 81 il müdürümüzle bir toplantı yaptık ve hangi ilimizin, hangi ilçemizin ne tür eksiği olduğu konusunda bir görüş alışverişinde bulunduk. ve gördüm ki okullarımızda gerçekten bir problem yok. Okulların 6 Eylül'de açılması bizim için son derece önemli. Çocuklarımızın, velilerimizin ve öğretmenlerimizin sabrı konusunda gerçekten müteşekkiriz. ve okulları açmak noktasında tüm toplumumuzun katkısını bekliyoruz. Biz hazırız ve toplumun sağduyusunun, toplumun desteğinin bu konuda hayati bir önem taşıdığının vurgusunu yapmak istiyorum. ve okulları açmak noktasında çok kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Türk Tabipleri Birliğinin koronavinüs aşısının 12 yaşa kadar inmesi gerektiği ve kalabalık sınıfların bölünmesine yönelik önerisinin hatırlatılması üzerine de, "Bu konuda geçtiğimiz yıl da yapılan bir çalışma var. Bugün Bilim Kurulu'nun bir toplantısı söz konusu, orada da bu konular görüşülecek. Bizler de zaten sürekli bir iletişim halindeyiz. Bu konularla ilgili bilim insanlarının yönlendirmesi ve birlikte çalışma devam ediyor" dedi.

Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: Okulların açılması noktasında kararlıyız
Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: Okulların açılması noktasında kararlıyız
Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: Okulların açılması noktasında kararlıyız
Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: Okulların açılması noktasında kararlıyız

Ziya Selçuk, Ankara, Eylül, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: Okulların açılması noktasında kararlıyız - Son Dakika


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