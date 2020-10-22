Son Dakika | Bakan Selçuk: "Salgının seyrine bağlı olarak sınıfları kademe kademe açacağız"
22.10.2020 12:45
Son dakika gündem haberine göre Ankara Gölbaşı Emirler İlkokulu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilerle sohbet etmesi Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Programı"nın ardından basın mensuplarının...
Ankara Gölbaşı Emirler İlkokulu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilerle sohbet etmesi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Programı"nın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
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