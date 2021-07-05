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Son dakika! Bakan Selçuk'tan velilere çağrı: "Çocuklarını telefi eğitimlerine göndersinler" - Son Dakika

Son dakika! Bakan Selçuk'tan velilere çağrı: "Çocuklarını telefi eğitimlerine göndersinler"

05.07.2021 11:07
Son dakika! Bakan Selçuk'tan velilere çağrı:

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep'te 8 ilçede yapımı tamamlanan 21 okulun açılışını gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep'te 8 ilçede yapımı tamamlanan 21 okulun açılışını gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, velilere çağrıda bulunarak çocuklarını mutlaka telafi eğitimlerine göndermelerini istedi.

Gaziantep'te Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilere çağrıda bulunarak çocuklarını mutlaka telafi eğitimlerine göndermelerini istedi. Bakan Selçuk, "O kadar çok açılan yeni bina, yeni okul ve açılacak olan okulumuz var ki bütün bunları bir güzel ödev olarak yapıyoruz. Ama bu ödevimizi yaparken aslında temel ihtiyaçlarımızı karşılayıp çocuklarımızın dünyadaki akranlarıyla müthiş bir yarış içerisinde güzel bir yarış içerisinde belli bir noktaya gelmelerini arzu ediyoruz. Yani nicelikten niteliğe doğru bir yolculuğun peşindeyiz. İkisini aynı anda yapmaya elbette çalışıyoruz. Ama çok ödevimiz var, çok çalışmamız lazım. Burada bir meslek lisemizin önündeyiz. Göreve geldiğimiz günden beri arkadaşlarımızla beraber eğer iki ya da üç tane önem verdiğimiz husus varsa bunların başında mesleki eğitim geliyor. Biriyle ayrı ayrı konuştuğumuzda taleplerini dinlediğimizde bizden toplam 12 maddede mesleki eğitimin Kalkınma projeksiyonunu hazırlamanızı beklediler ve bu 12 maddeyi sıraladılar. Bu 12 maddenin 11'i tamamlandı. Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı kararlarla ve arkadaşlarımızın çabalarıyla 11'i tamamlandı 12'de çok yakındır. İnşallah sektörden beklenti anlamında ortaya konulan her şeyi yerine getirmiş daha belli yenisini yapmak için yol almış olacağız. Elbette salgın belli problemleri beraberinde getiriyor. Sadece Türkiye için değil, dünya içinde getiriyor. Bu süreçte ben ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. İlgine ettiğimizde ilçe yöneticilerimiz E-okul müdürlerimiz illerimizin katkılar olmasa biz bu şahıslara yapamazdık. Sizlerin katkısı olmasa gerçekten çok çok zorlanırdık ve bu dönemde de Allah'a şükür dünya ölçeğinde ve belli başlarlar hep birlikte imza atmış oluyoruz" dedi.

Bakan Selçuk velilere de çağrıda bulunarak, "Bunu da uluslararası verilere dayalı olarak rahatlıkla söylemenin mutluluğu içerisindeyiz. Ulusal destekleme programı çerçevesinde yaptığımız bu 'telafi de ben de varım' çalışması çok büyük bir yankı buldu. Fatma başkanımızın öncülüğünde tüm belediyelerimiz ile toplantılar yapma imkanı bulduk. Onlara kendimizi anlatma, ifade etme fırsatı bulduk. İstedik ki eğitim meselesi sadece Milli Eğitim Bakanlığının bir meselesi olmasın. Bu mesele Türkiye'nin meselesi olsun, bu meseleye genç spor bakanlığımızın aile bakanlığımızın, sağlık bakanlığımızın, İçişleri bakanlığımızın hepsinin ama hepsinin belediyelerimizin meselesi olsun. Hepsinden Allah razı olsun ve güzel bir hazırlık dönemi oldu. Bugün telafi de ben de varım. meb.gov.tr adresinden ortaya konulan bütün içerikle ne demek istediğim çok daha net anlaşılır. Her ilçenin her ilin hangi faaliyetleri ne zaman ne şekilde yapacağına dair ayrıntılı bilgiler orada yer alıyor. Sizlere özellikle bu projeyi yaparken, simülasyonu nerede yapalım. Türkiye'de acaba hata yapmamak için önceden hazırlıklar yapmak için simülasyonlar yapmak için hangi ile gitsek de bir ön çalışma yapıp daha sonra Türkiye genellemesini yapsak diye soru sorduğumuzda, buna verilen ilk yanıt Gaziantep oldu. Arkadaşlarımız burada Yaklaşık 40 kişilik bir ekiple çalıştılar. Aylar öncesinden telafide ben de varım çalışmasının projesinin nasıl organize edeceğinin kuluçkası burada. Bütün Türkiye'ye genelleme imkanı bulduk. Bu çerçevede yüzlerce faaliyetimiz var. İsterseniz sportif faaliyetler kültürel faaliyetler, akademik faaliyetler isterseniz. Bunun dışında kişiye özel faaliyetler de isterseniz yüzlerce binlerce faaliyetimiz var. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgileri zaten paylaşmış olacağız. Kısa zamanda benim burada tüm velilerimizden istirhamım şudur, çocukların eğitimi bitmez. Çocukların eğitimi hayat boyu sürer, yaz boyu sürer, yıl boyu sürer. Bu eğitim sadece bir akıl eğitimi değildir. Bu eğitim vicdan eğitimi ile birleşmezse bütünsel insan oluşmaz, insan yarım kalır. O yüzden de vicdan eğitimi ile idrak eğitiminin akıl eğitiminin birlikte yol alması gerekiyor. İşte tam da bu yüzden salgın döneminde ortaya çıkan açıklarımız, öğrenme alışkanlıklarımız sosyal durumda lütfen çocuklarını mecazi olarak bir yaz okulu mahiyetinde olan 'telafi de ben de varım' faaliyetlerini göndersinler. Sadece telefonlarına bakarak nerede ne faaliyetin olduğunu rahatlıkla görebilirler. Yaz boyunca çocuklarımız boş durmasınlar. Canları sıkılmasın eğitimlerine hep beraber tat verelim. Verelim ki Gaziantep yücelsin, verelim ki bu ülke yücelsin, verelim ki hep beraber bu ülkenin Dünyada örnek teşkil edecek bir eğitim başarı hikayesini ortaya koymasına da beraber şahitlik edelim istiyorum. Bütün illerimiz Gaziantep'teki bu çabayı gösterebilsin istiyorum. Gaziantep'teki bu eğitim neşesi, bu bilim neşesi Türkiye'nin her yerinde yükselsin. Böylece Biz daha büyük yol alalım. Ben hepinize emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. O kadar büyük emeğiniz var, hepinize bütün Antep'e çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Selçuk, açılışını gerçekleştirdiği Abdülhamithan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu.

(Resul Yanbul - Ahmet Demir/İHA)

Son dakika! Bakan Selçuk'tan velilere çağrı: Çocuklarını telefi eğitimlerine göndersinler
Son dakika! Bakan Selçuk'tan velilere çağrı: Çocuklarını telefi eğitimlerine göndersinler
Son dakika! Bakan Selçuk'tan velilere çağrı: Çocuklarını telefi eğitimlerine göndersinler
Son dakika! Bakan Selçuk'tan velilere çağrı: Çocuklarını telefi eğitimlerine göndersinler
Son dakika! Bakan Selçuk'tan velilere çağrı: Çocuklarını telefi eğitimlerine göndersinler

Ziya Selçuk, Gaziantep, Türkiye, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakan Selçuk'tan velilere çağrı: 'Çocuklarını telefi eğitimlerine göndersinler' - Son Dakika


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