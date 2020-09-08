Son Dakika: Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim öğretime okul öncesi ve birinci sınıflarla başlayacağız - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak" dedi.

Bakan Selçuk, 21 Eylül Pazartesi günü 'aşamalı ve seyreltilmiş' olarak başlayacak olan okullarda yüz yüze eğitim öğretime ilişkin yazılı açıklama yaptı. Selçuk, salgın sürecinin en başından bu yana dünyayı izlediklerini, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar aldıklarını ve bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gittiklerini ifade etti.

1'İNCİ SINIFLAR UYUM HAFTASINDA 1 GÜN OKULDA OLACAK Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okulların, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladığına dikkat çeken Bakan Selçuk, "Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız. Buna göre; 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece -halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz" dedi.'VELİ İSTERSE MAZERET BEYAN EDEBİLİR'Öğrencileri yüz yüze eğitim için okula gönderme konusunda velilere söz hakkı verileceğini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır. Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkanları bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır."'TEMİZLİK VE HİJYEN KONUSUNDA HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ'

"Yüz yüze eğitimde temizlik ve hijyen konusunda, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri alıyoruz" diyen Bakan Selçuk, "Okul hayatını daha önce tecrübe etmemiş olan birinci sınıf öğrencilerimizi; seyreltilmiş sınıflarımız, eğitim programımız, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacakları temassız oyunlarımız, titizlikle çalışılmış uyum haftası içeriklerimiz ve elbette ki bu süreci omuzlayacak öğretmenlerimizin gayretleriyle karşılayacağız. Uzaktan eğitimle ilgili olarak da EBA Televizyonu ve EBA dijital platformu üzerinde çok yoğun ve sıkıntısız işleyen bir altyapımız var. Uzaktan eğitimde canlı derslere öncelik veriyoruz ve öğrenci ile öğretmene dijital ortamda eş zamanlı ve interaktif ders yapabilme imkanı sağlıyoruz. 1'inci sınıf öğrencilerimize uzaktan eğitimi sevdirebilmek için de oyun tabanlı dijital içerikler hazırladık. Şu an tek gayemiz, evlatlarımızı sağlıkla okullarıyla buluşturabilmek ve 21 Eylül'de okula başlayacak çocuklarımızı güvenle karşılamak. Öğretmenlerimiz, okullarımız, tüm dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız" ifadelerini kullandı.