Son Dakika: Bakan Şimşek'ten büyüme rakamlarına ilk yorum: Uyguladığımız politikaların etkilerini görmeye başladık - Son Dakika

Son Dakika: Bakan Şimşek'ten büyüme rakamlarına ilk yorum: Uyguladığımız politikaların etkilerini görmeye başladık

Son Güncelleme: 31.08.2023 10:44

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 3.8 büyümesiyle ilgili bir değerlendirme yaptı. Bakan Şimşek, ''Uyguladığımız politikaların makro finansal istikrar üzerindeki olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu etkilerin kalıcı olması ve istikrarın sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile sağlanacak refah artışının toplumun tüm kesimleri tarafından adil paylaşılması önceliğimizdir.'' dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre ilk çeyrekte yüzde 4 büyüyen Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte de yüzde 3.8 büyüme gösterdi. Bu gelişme sonrası bir değerlendirme yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek atılan adımların etkilerinin görülmeye başladığını ve bunu sürdürmek için gereken adımların atılmaya devam edeceğini söyledi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"TÜİK tarafından bugün açıklanan GSYH verilerine göre; Türkiye ekonomisi 2023 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel yüzde 3,8 büyürken, mevsimsel düzeltilmiş GSYH büyümesi bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 olmuştur.

"GÜÇLÜ BÜYÜME DEVAM ETMİŞTİR"

Sıkı küresel finansal koşullar ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 daralan küresel ticarette rağmen deprem felaketinin ekonomik etkilerini telafi etmeye çalıştığımız yılın ikinci çeyreğinde ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam etmiştir.

"HEDEF DENGELİ VE KAPSAYICI BÜYÜME"

Küresel aktivitedeki zayıflamayla reel ihracatta düşüş devam ederken; güçlü iç talebe bağlı olarak ithalat artışını sürdürmüştür. Böylece net dış talep büyümeyi sınırlandırmıştır. Öte yandan ekonominin üretken kapasitesinin artırılması açısından önem arz eden yatırım harcamaları yüzde 5,1 artmıştır. Hedefimiz büyümenin güçlü olmasının yanı sıra, aynı zamanda dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasıdır.

"DIŞ ŞOKLARA KARŞI KIRILGANLIĞI AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ"

İç ve dış talep dengesinin yeniden tesisi için tedbirler almaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Kaynakların tüketimden çok; yatırım, istihdam, üretim ve ihracata aktarılmasını önceliklendiriyoruz. Bu tedbirler neticesinde ekonomimizin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltmayı hedefliyoruz. Şeffaf, tutarlı ve uluslararası normlara uygun politikalar sayesinde güvenin temin edilmesi ile öngörülebilirlik artırılacaktır. Öngörülebilirlik, sürdürülebilir büyümenin sağlanması için gereken yatırım ve istihdam artışında kritik önem taşımaktadır.

"ATTIĞIMIZ ADIMLARIN ETKİLERİNİ GÖRMEYE BAŞLADIK"

Uyguladığımız politikaların makro finansal istikrar üzerindeki olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu etkilerin kalıcı olması ve istikrarın sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile sağlanacak refah artışının toplumun tüm kesimleri tarafından adil paylaşılması önceliğimizdir."

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Bakan Şimşek'ten büyüme rakamlarına ilk yorum: Uyguladığımız politikaların etkilerini görmeye başladık - Son Dakika


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