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Son Dakika | Bakan Soylu: "21. yüzyılın ilk çeyreği bize göstermiştir ki küresel sistem iflas etmiştir" - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Soylu: "21. yüzyılın ilk çeyreği bize göstermiştir ki küresel sistem iflas etmiştir"

12.02.2022 22:19

Gelen son dakika haberine göre Bakan Soylu: "21. yüzyılın ilk çeyreği bize göstermiştir ki küresel sistem iflas etmiştir" "Herşeyi hesap ediyorlardı ama 20 yıl bir iktidarın Türkiye'de altyapıyı güçlendirerek, zihni dönüşümü sağlayarak, etrafındaki çoğrafyadaki insanlara umut olarak, dünyanın başka noktasındaki insanlara...

Bakan Soylu: "21. yüzyılın ilk çeyreği bize göstermiştir ki küresel sistem iflas etmiştir"

"Herşeyi hesap ediyorlardı ama 20 yıl bir iktidarın Türkiye'de altyapıyı güçlendirerek, zihni dönüşümü sağlayarak, etrafındaki çoğrafyadaki insanlara umut olarak, dünyanın başka noktasındaki insanlara umut olarak liderleri Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde onlara karşı direnebileceğini hesap etmediler"

"Bu ekonomik vesayeti yırtacağız, yeneceğiz ve bu ekonomik vesayetin sahiplerine onların sisteminin Dünya'da işlemediğini Türkiye'de göstereceğiz, Dünya'daki başka ülkere de örnek olacağız "

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

Son Dakika | Bakan Soylu: 21. yüzyılın ilk çeyreği bize göstermiştir ki küresel sistem iflas etmiştir
Son Dakika | Bakan Soylu: 21. yüzyılın ilk çeyreği bize göstermiştir ki küresel sistem iflas etmiştir
Son Dakika | Bakan Soylu: 21. yüzyılın ilk çeyreği bize göstermiştir ki küresel sistem iflas etmiştir

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Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Türkiye, İflas, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son Dakika | Bakan Soylu: '21. yüzyılın ilk çeyreği bize göstermiştir ki küresel sistem iflas etmiştir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Bakan Soylu: "21. yüzyılın ilk çeyreği bize göstermiştir ki küresel sistem iflas etmiştir" - Son Dakika
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