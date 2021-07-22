Son Dakika! Bakan Soylu, 'baraj patlaması' iddialarını yalanladı: Artvin'deki sele patlayan barajın neden olduğu iddiaları doğru değil - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de etkili olan yağışlar Rize ve Artvin'de hayatı olumsuz etkiledi. Artvin'in Arhavi ilçesinde de etkili oluyor. İlçede bazı dereler taştı, köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Sel sularına bir kişinin kapılarak kaybolduğu belirtilirken, ilçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu. Arhavi Deresi'nin taşmasıyla şehir adeta göle döndü.

ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Arhavi ilçe merkezinin büyük bölümünde sokaklar, caddeler sularla kaplanırken, çok sayıda araç sular altında kaldı. Çay toplamak için çaylığa giden ve kayıp olduğu bildirilen şahsın kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Arama kurtarma ekipleri ilçe merkezinde botlarla vatandaşların yardımına koşarken, mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ve botlarla kurtarıldı.

"BARAJ PATLADI İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, son duruma ilişkin bilgi aldı. Vatandaşlara "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Soylu, bir iş makinesine binerek su biriken sokak ve caddelerdeki durumu, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Sosyal medyada 'patlayan baraj sele neden oldu' iddialarıyla ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, "İddiaları gerçeği yansıtmıyor. Baraj patlamadı. Şu an için bir can kaybımız yok, bu haber bizi çok sevindirdi. 1-2 tane yaralımız var." sözlerine yer verdi.

İşte Artvin'deki felaketten görüntüler: