İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Gaziantep'te 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı.

Bakan Soylu, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. AFAD il binasını ziyaret eden Soylu, şeref defterini imzaladı. Bakan Soylu, daha sonra 'Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra bakan yardımcıları İsmail Çataklı, Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Ali Çardakçı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Gaziantep Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer katıldı.