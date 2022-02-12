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Son dakika haberleri | BAKAN SOYLU BAŞKANLIĞINDA GAZİANTEP'TE 'GÜVENLİK TOPLANTISI' - Son Dakika

Son dakika haberleri | BAKAN SOYLU BAŞKANLIĞINDA GAZİANTEP'TE 'GÜVENLİK TOPLANTISI'

12.02.2022 12:02

Son dakika gündem haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Gaziantep'te 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Gaziantep'te 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı.

Bakan Soylu, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. AFAD il binasını ziyaret eden Soylu, şeref defterini imzaladı. Bakan Soylu, daha sonra 'Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra bakan yardımcıları İsmail Çataklı, Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Ali Çardakçı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Gaziantep Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer katıldı.

Son dakika haberleri | BAKAN SOYLU BAŞKANLIĞINDA GAZİANTEP'TE 'GÜVENLİK TOPLANTISI'
Son dakika haberleri | BAKAN SOYLU BAŞKANLIĞINDA GAZİANTEP'TE 'GÜVENLİK TOPLANTISI'
Son dakika haberleri | BAKAN SOYLU BAŞKANLIĞINDA GAZİANTEP'TE 'GÜVENLİK TOPLANTISI'
Son dakika haberleri | BAKAN SOYLU BAŞKANLIĞINDA GAZİANTEP'TE 'GÜVENLİK TOPLANTISI'
Son dakika haberleri | BAKAN SOYLU BAŞKANLIĞINDA GAZİANTEP'TE 'GÜVENLİK TOPLANTISI'
Son dakika haberleri | BAKAN SOYLU BAŞKANLIĞINDA GAZİANTEP'TE 'GÜVENLİK TOPLANTISI'
Son dakika haberleri | BAKAN SOYLU BAŞKANLIĞINDA GAZİANTEP'TE 'GÜVENLİK TOPLANTISI'

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Süleyman Soylu, Gaziantep, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BAKAN SOYLU BAŞKANLIĞINDA GAZİANTEP'TE 'GÜVENLİK TOPLANTISI' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | BAKAN SOYLU BAŞKANLIĞINDA GAZİANTEP'TE 'GÜVENLİK TOPLANTISI' - Son Dakika
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