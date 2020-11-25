Son dakika... Bakan Soylu başkanlığında koronavirüs toplantısı - Son Dakika

Son dakika... Bakan Soylu başkanlığında koronavirüs toplantısı

25.11.2020 08:07
Son dakika... Bakan Soylu başkanlığında koronavirüs toplantısı, System.String[]

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik bölge komutanları ile 'Koronavirüs Değerlendirme' toplantısını gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik bölge komutanları ile 'Koronavirüs Değerlendirme' toplantısını gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı Muhammed Fatih Safitürk Salonu'nda video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık ve bakanlık bürokratları katıldı. Toplantıda illerde salgının seyri, salgının önlenmesine yönelik alınan son tedbirler, korona virüs denetimleri ile güvenlik alanında gelişmeler ele alındı.

Bakan Soylu, illerde denetim faaliyetlerinin 7/24 esasına göre hayatın her alanında artırılmasını, önümüzdeki süreçte özellikle pazaryeri, AVM, toplu ulaşım araçları gibi vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimlerin yoğunlaştırılmasını, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve meydanlarda sigara içilmesini yasaklayan genelgeye tereddütsüz uyulmasının talimatını verdi. Ayrıca Soylu, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında, uygulamaya konulan "eylem planı" ile "koordinasyon planı" çerçevesinde 2020 yılı başından itibaren İçişleri Bakanlığınca alınan yeni tedbirler ve bu tedbirlerin sonuçlarını değerlendirdi. Soylu, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen KADES uygulaması ile ilgili illerde kadınlara bilgilendirici ve tanıtıcı faaliyetlerin artırılmasını, 620 bin civarında olan uygulamayı indiren kişi sayısının bu yıl sonuna kadar 1 milyon hedefine ulaşmasını istedi.

(İHA)

Son dakika... Bakan Soylu başkanlığında koronavirüs toplantısı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bakan Soylu başkanlığında koronavirüs toplantısı - Son Dakika


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