Son dakika: Bakan Soylu, bayram namazını İran sınırındaki Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kıldı - Son Dakika
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Son dakika: Bakan Soylu, bayram namazını İran sınırındaki Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kıldı

02.05.2022 08:34

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ramazan Bayramı namazını İran sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kılması Bayram namazı sonrası bayramlaşma Bakan Soylu'nun nöbet tutan askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etmesi Bakann Soylu'nun Zirvin Tepe Üs...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ramazan Bayramı namazını İran sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kılması

Bayram namazı sonrası bayramlaşma

Bakan Soylu'nun nöbet tutan askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etmesi

Bakann Soylu'nun Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulunması Bakan Soylu, bayram namazını İran sınırındaki Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı namazını İran sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kıldı.

Bakan Soylu, dün akşam saatlerinde geldiği Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde geceyi geçirdi. Ramazan Bayramı namazını İran sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerle kılan Bakan Soylu, namaz sonrasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık'la birlikte jandarmalarla bayramlaştı.

Askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Bakan Soylu, bir süre üs bölgesi çevresinde incelemelerde bulundu, nöbet tutan askerlerle sohbet etti.

Son dakika: Bakan Soylu, bayram namazını İran sınırındaki Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kıldı
Son dakika: Bakan Soylu, bayram namazını İran sınırındaki Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kıldı
Son dakika: Bakan Soylu, bayram namazını İran sınırındaki Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kıldı
Son dakika: Bakan Soylu, bayram namazını İran sınırındaki Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kıldı

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Son dakika: Bakan Soylu, bayram namazını İran sınırındaki Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kıldı Son dakika: Bakan Soylu, bayram namazını İran sınırındaki Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kıldı Son dakika haberi | Malatya'da namaz sonrası şehitlikte buruk bayram Son dakika haberi | Malatya'da namaz sonrası şehitlikte buruk bayram Bayram namazında 7'den 70'e herkes tarihi camiye akın etti Bayram namazında 7'den 70'e herkes tarihi camiye akın etti

Ramazan Bayramı, Süleyman Soylu, Bayram, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bakan Soylu, bayram namazını İran sınırındaki Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Bakan Soylu, bayram namazını İran sınırındaki Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kıldı - Son Dakika
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