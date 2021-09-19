Sivas'ta gaziler ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün dünyada yaşanan çatışmanın petrol değil hak ve batıl çatışması olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta Gaziler Günü dolayısı ile düzenlenen etkinlikte gaziler ve şehit yakınları ile bir araya geldi. Programda her masaya oturan Soylu, tek tek gaziler ve şehit yakınları ile tanışıp sohbet etti. Burada konuşan Soylu, toplantıya katılan tüm bürokratları sayarak "Bunları neden saydım. Allah biliyor. Bu saydıklarımın dışında bu salonda olan herkesin tek tek emrine amadeyiz. Ne yapsak her birimiz sizin evlatlarınızın ülkemiz için yaptıklarının karşılığını ödememiz mümkün değildir" dedi.

Soylu konuşmasında dünyada yaşanan çatışmaların hak ve batıl çatışması olduğunu belirtip, "Biz aslında yarının kitaplarında yazacak olan destanları şehitlerimiz ve gazilerimiz ile yazıyoruz. Şehitlik ve gazilik bu milletin ruhudur, bu milletin temsil ettiği değerlerdir, rahmani değerlerdir. Onun için savunulması gereken değerlerdir. Bu milletin gazasında gaza vardır. Gaza ehli vardır. Gaza bizim inancımızda ganimet kazanmak için çıkılan sefer değildir. Dini mubini, İslam için çıkılan, bu dünyaya adaleti, hakkı, merhameti, iyilik medeniyetini yaymak için çıkılan seferlerdir. Bu milletin tarihinin hiçbir yerinde hiçbir gaza ordusu, Batılıların Afganistan'a, Suriye'ye, Bosna Hersek'e gittiği gibi gitmemiştir. Gittiği hiçbir yerde insanlığı tahrip etmemiştir. Bugün dünyada olan çatışma petrol savaşı falan değildir. Bugün dünyada olan çatışma tam anlamı ile hak ve batılın çatışmasıdır. Burada olan kardeşlerim, gazilerimiz, şehitlerimizin o aileleri Allah'a şükürler olsun ki hep hak tarafında olmuşlardır" dedi. - SİVAS