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Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı - Son Dakika

Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı

28.05.2021 14:56

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dönemde yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker'in iddiaları sonrası Mehmet Ağar'a çağrıda bulunarak marinadaki görevini bırakmasını istemişti. Zor bir ameliyat geçirdiğini ve artık sağlığını düşündüğünü belirten Ağar, 10-15 gün önce Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kuruluna istifa dilekçesini verdiğini açıkladı.

Yayınladığı videolarla büyük tartışma yaratan Sedat Peker'in iddialarına yanıt vermek adına geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peker'in iddialarının hedefindeki eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a çağrıda bulunan ve Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrılmasını isteyen Bakan Soylu'ya Ağar'dan yanıt gecikmedi.

"BU HASTALIK NEDENİYLE BİR JEST YAPTILAR BANA"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ve yaklaşık iki hafta önce ameliyat olan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Sözcü'nün sorularını telefonda yanıtladı. Ameliyat olduktan sonra İstanbul'daki evinde dinlendiğini belirten Ağar, şunları söyledi:

"Yeni ameliyat olup hastaneden çıktım, İstanbul'da evimdeyim. Benim Bodrum'da ne işim var. Hastaneden yeni çıktım evdeyim. Ben bu olaylar başladığı anda Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmak istediğimi ifade ettim. Onlar belki bu hastalık dolayısıyla bir jest yaptılar bana.

"İSTİFA DİLEKÇEMLE İLGİLİ NE YAPTILAR BİLMİYORUM"

Bugüne kadar bekletmişlerdi. Ama konular çıktığı anda herkes rahatlasın diye bir dilekçe vermiştim, kapatsınlar diye konuyu. Yani ayrılmak istediğimi 10-15 gün evvel önce beyan etmiştim ben. Ne yaptılar bilmiyorum. İşin doğrusu ilgilenecek vaktim de zamanım da yok."

SÜLEYMAN SOYLU ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası bir TV kanalındaki programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'a çağrıda bulunarak "Sayın Ağar'ın marinada görev alması doğru mu? 48 saat içinde ben olsam ayrılırım. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum" demişti.

Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı
Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı

Mehmet Ağar, Sedat Peker, Marina, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı - Son Dakika


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