Son dakika... Bakan Soylu'dan Demirtaş'a özgürlük isteyenlere kızı dağa kaçırılan annenin görüntüsü ile tepki - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyenlere, PKK'lı teröristler tarafından dağa kaçırılan kızı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan Türkan Mutlu'nun görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi. Görüntülerde Mutlu'nun, "Benim küçük kızımın özgürlüğü nerede? Benim Ceylan'ım da bu ülkede öğretmen olacaktı" dediği görüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyenlere Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Bakan Soylu, İstanbul Sultanbeyli'de 2014 yılında 18 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Ceylan Şeyma Mutlu için Bursa'dan gelerek, evlat nöbeti tutan Türkan Mutlu'nun Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlere tepki gösterdiği görüntüleri, "Demirtaş İttifakına bu haykırış…" notuyla paylaştı. Görüntülerde Mutlu'nun, "Benim küçük kızımın özgürlüğü nerede? Benim Ceylan'ım da bu ülkede öğretmen olacaktı. O küçücük çocuklara eğitim verecekti" dediği görüldü.