Bakan Soylu'dan 35 kişinin öldüğü kazalarla ilgili açıklama: Soruşturma çok yönlü sürüyor, eksik görürsek bedelini ödetiriz - Son Dakika
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Bakan Soylu'dan 35 kişinin öldüğü kazalarla ilgili açıklama: Soruşturma çok yönlü sürüyor, eksik görürsek bedelini ödetiriz

21.08.2022 15:45

Dün Gaziantep ve Mardin'de peş peşe yaşanan korkunç trafik kazalarında 35 kişi yaşamını yitirdi, onlarca insan yaralandı. İki kazaya ilişkin bir değerlendirme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Soruşturma çok yönlü sürüyor eksik görürsek bedelini ödetiriz." ifadelerini kullandı.

Dün öğle saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda bir aracın şarampole devrildiği kaza nedeniyle bölgeye ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Yoldan geçen canlı yayın aracındaki gazeteciler de kazazedelere yardım etmek için yol kenarında durdu.

ANTEP'TE 15 KİŞİ ÖLDÜ, 31 KİŞİ YARALANDI

Kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü, müdahale eden ekiplere ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına döndü. Antep'teki kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 31 vatandaşımız ise yaralandı. Ölenlerin arasında sağlıkçılar, itfaiye erleri ve gazeteciler de bulunuyor. Öte yandan olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Son Dakika: Bakan Soylu'dan Gaziantep ve Mardin'deki kazalarla ilgili açıklama: Soruşturma çok yönlü sürüyor, eksik görürsek bedelini ödetiriz

MARDİN'DEKİ FECİ KAZADA 20 KİŞİ CAN VERDİ

Ülke gündemi Gaziantep'teki kazanın şokunu atlatamadan Mardin'den gelen haberle sarsıldı. Derik ilçesinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi can verdi. Katliam gibi kazada yaralananların sayısı ise 26 olarak açıklandı.

Son Dakika: Bakan Soylu'dan Gaziantep ve Mardin'deki kazalarla ilgili açıklama: Soruşturma çok yönlü sürüyor, eksik görürsek bedelini ödetiriz

"MARDİN HALKI ÇEVREYOLU TALEBİNDE BULUNDU"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün Mardin ve Gaziantep başta olmak üzere dün Türkiye'yi yasa boğan trafik kazalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla derhal buraya intikal ettik. Kazazedelerimiz ve ailelerimizi ziyaret ettik. Ben öncelikle vakar ve sabırla başından bu yana acılarına rağmen bunu koruyan Derik halkına minnetlerimi sunuyorum. Allah milletimizi böyle kazalar ve felaketlerle bir daha sınamasın inşallah. Cenazelerimizi defnettik. Cenazeler olduktan sonra savcılarımızın, sağlık teşkilatımız herkes elinden geleni yaptı. 4 saat kadar içerisinde otopsi işlemlerimiz tamamlandı. Taziyeler sırasında bir çevreyolu talebi olduğunu bize ilettiler. Vatandaşlarımızın bu talebinin de esas itibarıyla ağır vasıtalar olsun trafik olsun Derik'in içinden geçmemesi için projelerin hazırlanması ile yakın bir zamanda inşallah adım atacak ve hayata geçirmeye çalışacağız. Kaçış rampaları gibi çalışmalar da bu noktada yapılacak." dedi.

"SAAT VE TELEFON KULLANIMI BİLGİSİNE KADAR HEPSİNİ İNCELİYORUZ"

Soylu açıklamalarına şöyle devam etti: (Kazaya karışan tırlar ağır tonajlı idi iddiası) Soruşturmalar devam ediyor. Hiçbir şey candan kıymetli değildir. Tüm taraflarıyla bu soruşturma tamamlanacak ve gereği yerine getirilecek. İki tırın da yük sınırları var. Buradan ihracat yapan bir firma. Adana menşeili bir firma. Şırnak menşeili bir firma anlaşmışlar. Burada bir bilgi ve belge noktasında tümü incelenecek. Takip edeceğiz. Gözaltılarımız var. Milletimiz devletine itimat ediyor. Biz de bu itimada halel getiremeyiz. Bunun hesabını varsa ihmal sormak bizim görevimizdir. Şimdi soruşturma çok yönlü sürüyor derken sürücüsünden yoluna, aracın tekniğinden saat ve telefon kullanımı bilgisine kadar hepsini inceliyoruz.

"ATEŞ AÇILDI" İDDİALARI GERÇEK DIŞI"

(Üçüncü bir TIR'ın varlığı iddiası) Üçüncü bir tırın varlığı, polislerin lastiklerini patlattığını ifade edenler var. Bu tamamen gerçek dışı bir değerlendirme ve iddiadır. Bir Polis kardeşimiz şehit oldu. Orada vatandaşlarımız gibi yardımcı olmak için bulunan bir kardeşimizdi. Ateş açıldı, yok durduruldu, lastikleri patlatıldı gibi iddialar gerçek dışıdır.

"BİZ DELİ MİYİZ BU ACIYI PAYLAŞMAYA GELENLERİ ENGELLEYELİM?"

(HDP'lilerin engellendikleri iddiası) Burada bir acı var. Bu acıyı kanırtmanın, olmayan şeyler üzerinden tahrik etmenin bir anlamı yok. Taziyeye neden gidilir? Acıları paylaşmak, ortak olmak için. Taziye evinin amacı budur. Buranın sağ duyulu insanları bu tür tezviratlara gelmedi. Biz deli miyiz taziyeye, bu acıyı paylaşmaya gelenleri engelleyelim. İstirham ediyorum. Her şeyi yapabilirsiniz ama milletimizin acı gününde bunları yapmayın."

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İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan 35 kişinin öldüğü kazalarla ilgili açıklama: Soruşturma çok yönlü sürüyor, eksik görürsek bedelini ödetiriz - Son Dakika
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