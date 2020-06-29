Son dakika... Bakan Soylu'dan, İdlib'e 10 briket ev bağışı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattığı 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyasına 10 briket ev bağışında bulundu.

Bakan Soylu, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Hayrat Yardım Derneği Başkanı Hakkı Aygün, Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 2'nci Başkanı İhsan Açık'ı makamında kabul etti. Geçen hafta AFAD'da düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşlarının başlattığı kampanya için 20 briket ev sözü veren Bakan Soylu, 10 briket evin bağışını yaparak, bağış makbuzlarını teslim aldı.

'HEDEFİMİZ KIŞ GELMEDEN YAPMAK'

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla da 50 bin briket ev konusunda hem AFAD hem oradaki sivil toplum örgütleriyle birlikte çok önemli bir hayrın altına imza attıklarını belirtti. Bakan Soylu, "Bunun mimarı da mihmandarı da milletimizdir. Temel hedefimiz, kış gelmeden orada 50 bin ailenin sırtlarını yaslayabileceği bir duvar oluşturmak. Bu konuda hem devletimiz hem sivil toplum örgütlerimiz hem milletimiz ciddi bir hayır yarışı içerisindedirler" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu'nun, diğer 10 briket evin bağışını da gerçekleştireceği belirtildi.

'GÖÇÜ ÖNLEMENİN YOLU BARINAK TESİS ETMEK'