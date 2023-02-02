Son Dakika! İstanbul'daki konsoloslukların kapatılmasına Bakan Soylu'dan tepki: Türkiye'de psikolojik harp başlatmaya çalışıyorlar

Hollanda, İngiltere ve Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun ardından Beyoğlu'nda bulunan Fransa Başkonsolosluğu da güvenlik gerekçesiyle geçici bir süreliğine kapatıldı. Pierre Loti Fransız Lisesi de güvenlik gerekçesiyle eğitime ara verdiğini duyurdu.

"15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 5 KİŞİ TUTUKLANDI"

Gelişmelerin ardından kameralar karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye karşı psikolojik bir harp başlatıldığını öne süren Soylu, "Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir. İstedikleri kişileri hapisten çıkaramayınca metnin altına imza atan büyükelçiler, Türkiye'ye hukuk operasyonu yapmak isteyen büyükelçiler, şimdi Türkiye'ye bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Farklı bir ülkenin istihbarat elemanı Türkiye'de bir kaç kişiye elemanlık tespit etmiş. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor. 15 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı." dedi.

"BİZ HANGİ BAYRAĞI SALLADIĞIMIZI BİLİYORUZ"

Soylu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Güya dost ve müttefik olarak bildiklerimiz bizimle F-16 pazarlığı yapanlar, siz kimle dalga geçiyorsunuz. Siz senatoda geçmiş olan mühimmat dahil birçok taahhütlerinizin hangisine sadık kaldınız ki? İstiklal Caddesi'nin saldırısının arkasında sizin koyun koyuna yattıklarınızın olduğunu bilmiyor muyuz? Bunlardan bir tanesini biz yapsak dünyaya Türkiye'yi terör devleti diye yayarlar. Bizi bir yılan gibi ısırmaya çalışanların kim olduklarını biliyoruz. Eski Türkiye'de olsaydık bugün Tendürek'te PKK olurdu. Biz hangi bayrağı salladığımızı biliyoruz. Biz hangi emaneti aldığımızı biliyoruz."

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