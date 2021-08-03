Son Dakika: Bakan Soylu'dan "TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi" iddiasına yanıt: TOMA'lar olayın başından beri görev yapıyor - Son Dakika

Son Dakika: Bakan Soylu'dan "TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi" iddiasına yanıt: TOMA'lar olayın başından beri görev yapıyor
03.08.2021 21:37
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden orman yangınlarıyla ilgili kamera karşısına geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamasında sosyal medyadaki "Yangın bölgelerine TOMA gönderilmedi" iddialarına ilişkin de yanıt verdi. Soylu, "Yangın başından itibaren TOMA'lar yangın bölgesinde ve su sıkmaya devam ediyor" dedi.
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3.08.2021 21:47:43. #1.13#
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