Son dakika! Bakan Soylu duyurdu: Mardin'de Büyükşehirlere gönderilmek üzere patlayıcı madde ele geçirildi
Son dakika haberine göre Bakan Soylu duyurdu: Mardin'de Büyükşehirlere gönderilmek üzere patlayıcı madde ele geçirildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, büyükşehirlere gönderilmek üzere hazırlanan kimyasal patlayıcının ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu duyurdu: Mardin'de Büyükşehirlere gönderilmek üzere patlayıcı madde ele geçirildi
MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, büyükşehirlere gönderilmek üzere hazırlanan kimyasal patlayıcının ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür" ifadelerine kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 21:45 Kaynak: İHA
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