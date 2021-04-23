Bakan Soylu: Faruk Fatih Özdemir'i tanımıyorum - Son Dakika

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer 'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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