Bakan Soylu: "Geçen yıllara nazaran alınan tedbirlerle trafikte ölüm sayısı yüzde 61 azalmış oldu" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen yıllara nazaran alınan tedbirlerle trafikte ölüm sayısı yüzde 61 azalmış oldu" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in "Ankara Gündemi" isimli programına konuk oldu. Son iki yılın Ramazan Bayramı'na göre yollarda daha fazla bir yoğunluk olduğuna değinen Bakan Soylu, "Bu yıl trafik kazalarında aldığımız tedbirler kapsamında bu yılın sloganı, 'Bayramınız Kemerli Olsun' idi. Bütün 209 bin civarında gerek emniyet personelimiz olsun gerekse jandarma personelimiz, mahallelerimize ve kaymakamlığımıza kadar hepimiz sokaklardaydık. Şunu gördük; vatandaşımız kurallara geçmiş bayramlara nazaran daha fazla riayet ediyor. Bir tespitimiz daha var, biliyorsunuz ki 2020 ve 2021 bayramları salgın dönemine denk geldi. Fazla bir yoğunluk yoktu. Onlara yönelik bu bayramda çok ciddi bir yoğunluk söz konusuydu" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖLÜMLÜ KAZALARDA YÜZDE 61 ORANINDA BİR DÜŞÜŞ GÖZLEMLENMEKTEDİR"

Alınan tedbirler ve yapılan başarılı hamleler sayesinde trafikte ölümlü kaza oranlarında düşüş yaşandığını aktaran Bakan Soylu, "Hem giriş döneminde hem de dönüş dönemindeki son 10 yıldaki 5 günlük bayramlarla kıyasladığımızda ölümlü kazalarda yüzde 61 oranında bir düşüş gözlemlenmektedir. Bu bizim için çok kıymetli bir durum. Yine kaza sayısında yüzde 37 oranında bir azalma oldu. Ölümlü kazada yüzde 55 bir azalma oldu. Yaralı sayısında da yüzde 47 bir azalma oldu. Bu bizim açımızdan aldığımız tedbirlerin bir nebze olsun karşılığını görebildiğimiz bir süreç. Vatandaşlarımıza, sürücülerimize çok teşekkür ediyoruz. Yolların standardı, aldığımız tedbirler bütün bunlar eşgüdüm içerisinde bizim uyguladığımız stratejik planlar eylemler bunlar için çok önemli sonuçlar oluşturdu. 2015 yılında ölüm 7 bin 530, 2017 de 7 bin 447, geçen yılı da 5 bin 362 ile kapatmışız. Yani bu şu demek; minimum 2 binin üzerindeki insanın ölmediğini düşünün" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Kuzey Marmara, İstanbul- İzmir ve Ankara- Niğde otoyolunda üst sınırın saatte 140 km'ye çıkarılacağını açıkladı. Diğer otoyolların hız limitlerinde de artış olacağını aktaran Bakan Soylu, "1 Temmuz itibari ile çalışmalar hazırlıyoruz. Standartların ilgili yollarda bunu karşılayabileceğini duyurdu. Hız limitlerini biraz daha arttıracağız. 120 km ve otobanlarda 132 km olan hızlar arttırılacak" dedi.

(Ali Nargüner - Oğuzhan Halil Özbek - Mustafa Cenik - İHA)