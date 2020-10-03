Bakan Soylu Güvenlik Toplantısı'nda konuştu (1) - Son Dakika

Gülseli KENARLI-Özgür KUMANOVALI/ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt'ta düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç ofisinin raporuna göre kadın cinayetlerinde milyonda kişi başına küresel ortalama 2016 rakamlarıyla 13'tür. Avrupa kıtasında yine 7'dir milyonda. Türkiye'de ise milyonda 3.8'di. Hatta Türkiye rakamı 2018'de 3.3'e geriledi. Bu yıl itibariyle de bu rakam 3'ün altındadır. Türkiye'nin aile içi şiddetle mücadele ve kadın cinayetleriyle mücadele konusunda ortaya koyduğu ivme olumlu bir şekilde gitmektedir. Ama bizim hedefimiz bu konuda özellikle aile içi şiddet ve kadın cinayetleri konusundaki temel hedefimiz bir tek kadının, bir tek insanımızın aile içi şiddetten, bir tek kadınımızın cinayetten etkilenmeme noktasına kadar mücadelemiz devam edecektir" dedi.