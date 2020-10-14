Son dakika... Bakan Soylu: "Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

Son dakika... Bakan Soylu: "Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi"
14.10.2020 20:47
Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Marinos kırsalında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Marinos kırsalında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, Hakkari Marinos kırsalında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, "İki masum sivili katletmişlerdi Hakkari'de Kato Marinos'ta istihbarat, operasyon, tam isabet, 8 terörist öldürüldü. İçimiz soğumadı. Katledenlerden hesap sorulacak" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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