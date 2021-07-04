Son dakika! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (3) - Son Dakika

GAMER'İ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis-Baykan kara yolundaki Gazi Tepe Üs Bölgesi'nde katıldığı güvenlik toplantısının ardından, kentte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti. Bakan Soylu ve beraberindekiler, burada görev yapan 6 kurum personeli ile sohbet etti, çalışmaları hakkında bilgi aldı.