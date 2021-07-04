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Son dakika! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (3) - Son Dakika

Son dakika! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (3)

04.07.2021 17:28
Son dakika! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (3), System.String[]

Son dakika haberler... GAMER'İ ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis-Baykan kara yolundaki Gazi Tepe Üs Bölgesi'nde katıldığı güvenlik toplantısının ardından, kentte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti.

GAMER'İ ZİYARET ETTİ

İçişleri  Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis-Baykan kara yolundaki Gazi Tepe Üs Bölgesi'nde katıldığı güvenlik toplantısının ardından, kentte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti. Bakan Soylu ve beraberindekiler, burada görev yapan 6 kurum personeli ile sohbet etti,  çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Soylu, çağrı cevaplama süresinin daha da kısaltılması gerektiğini söyledi. Soylu'nun, buradaki ziyaretinin ardından helikopterle Muş'a daha sonra da uçakla Ankara'ya gideceği belirtildi.Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,-


Son dakika! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (3)
Son dakika! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (3)
Son dakika! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (3)
Son dakika! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (3)
Son dakika! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (3)
Son dakika! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (3)
Son dakika! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (3)
Son dakika! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (3)
Son dakika! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (3)

Süleyman Soylu, Bitlis, Gazi, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor (3) - Son Dakika


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