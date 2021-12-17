Bakan Soylu Bugün çok önemli bir adım atıyoruz - Son Dakika

Bakan Soylu: Bugün çok önemli bir adım atıyoruz

MACARİSTAN, (DHA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Dostluk Yolu Projesi kapsamında Macar Hudut Kapıları'nda Görevlendirilen Türk polis memurlarının Göreve Başlama Töreni'ne katıldı. Burada konuşma yapan Soylu, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Macaristan Başbakanı Viktor Orban Bey'in 11 Kasım'da Ankara'da hem Türkiye'ye hem de Macaristan'a güç veren yaptıkları Yüksek Düzeyli İstişare Toplantısı ve ardından gerçekleşen anlaşmalar çerçevesinde biz de bugün çok önemli bir adım atıyoruz' dedi.

Bakan Soylu, Türkiye ve Macaristan'ın köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, projenin çok önemli olduğunu belirtti. Soylu, 'Çok yakın zamanda ahdi bir sözleşmeyi uygulamaya döndürdüğümüz için burada gösterdiğiniz misafirperverlik için hem şükranlarımızı, hem minnetlerimizi sunuyorum. Sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum' dedi.

Bakan Soylu, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Macaristan Başbakanı Viktor Orban Bey'in 11 Kasım'da Ankara'da hem Türkiye'ye hem de Macaristan'a güç veren yaptıkları Yüksek Düzeyli İstişare Toplantısı ve ardından gerçekleşen anlaşmalar çerçevesinde biz de bugün çok önemli bir adım atıyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Orban'ın liderlikleri, iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmektedir ve ivmelendirmektedir. Bu da bizim sorumluluklarımızı artırmaktadır' ifadelerini kullandı.

'TÜRK VE MACAR POLİSİ BUGÜN ORTAK BİR PROJEYE BAŞLIYOR'

Türk ve Macar polisinin önemli ortak bir projeye başladığının altını çizen İçişleri Bakanı Soylu, 'Hem kaçak göçle mücadele hem aynı zamanda uyuşturucuyla mücadele, aynı zamanda sınır aşan suçlarla mücadele için Türk ve Macar polisi bugün ortak bir projeye başlıyor. Bunu 2019'da Şubat ayında Sırbistan'la başlatmıştık. Yüzlerce göçmen yakalandı, birçok uyuşturucu madde ve silah yakalandı ve sınır aşan suçlara müdahale edildi. İnanıyorum ki ilk önce Macaristan'ın kapısında, ardından da üçüncü kapıda gerçekleştirilecek bu iş birliğinde çok daha güçlü sonuçlar elde edilecektir. Böylelikle iki ülkenin polis teşkilatının da birbiriyle tecrübesi ve birbiriyle görev alanındaki katma değeri önemli bir sonuç doğuracaktır' dedi.

DÖRT ÖNEMLİ SORUN

Bakan Soylu, Macaristan Başbakanı Orban'ın Türkiye ziyaretinde dünyanın dört önemli sorunla karşı karşıya olduğunu ifade ettiği konuşmasını hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

'Salgın, zatıalinizin de şu anda hükümet adına yönetmeye çalıştığı dünyanın en önemli sorunlarından birisi. Bu projenin belki de en asli unsurlarından birisi olan göç, küresel bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Yine enerji sorunu, dünyanın önemli sorunlarından birisi olarak önümüzdedir. Elbette ki bunların oluşturduğu bütün dünyada da şu anda önemli dalgalanmalara sebep olan, ekonomik sorunlardır. Bu küresel problemlerin yanı sıra hepimizi ilgilendiren bölgesel sorunlar da var. Maalesef terör, elbette ki uyuşturucu, sınır aşan suçlar ve yine küresel bir problem olarak karşımızda duran siber suçlar. Bunlar karşı en önemli atmamız gereken adımlardan bir tanesi de bölgesel ve ülkeler arası iş birliği. Bugün sizin de ortaya koyduğunuz iradeyle ve hakikaten çok kısa bir zamanda yapılan bir hazırlıkla bunlardan bir tanesini gerçekleştiriyoruz.?