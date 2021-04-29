Son dakika... Bakan Soylu'nun "Katliam önlendi" dediği operasyonun cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşanacak bir katliamın güvenlik görevlilerince önlendiğini katıldığı televizyon programında açıkladı. Bir aracın altına yerleştirilmiş 5 kilogram patlayıcının ele geçirildiği operasyonun cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütü mensuplarının İstanbul'a getirdiği 5 kilogram patlayıcının otogarda bir aracın altına yerleştirilmiş halde yakalandığını açıkladı. Gerçekleştirilen operasyonla patlayıcının etkisiz hale getirildiğini ifade eden Soylu, katliamın önüne geçildiğini aktardı.

Şüphelilerin yakalandığı operasyona ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler ve operasyon anları görülüyor.

Bombalı saldırganlar polis tarafından yakalandı

Bombalı saldırganların polisler tarafından kıskıvrak yakalandığını söyleyen Furkan Çalışkan, "Sabahleyin ben dükkanımda oturuyordum, müşterilerim vardı. Bir anda bağırmalar, koşuşturmalar oldu. Çıktık dışarıya polisler halkı uzaklaştırdı. Güvenlik şeridi çekti. İki kişi koşturarak geliyordu. Çanta vardı burada. Bomba dediler zaten. Arabaya aldılar iki kişiyi. Bomba imha ekibi geldi. Aldılar çantayı gittiler. Çok yoğunluk vardı bugün otogarda. Faciayı Allah korudu" dedi.

(Ensar Kıranlıoğlu - Caner Sönmez - Batuhan Toprak/İHA)