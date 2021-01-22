Son dakika... Bakan Soylu, Polis Arama Kurtarma Tanıtım Programı'na katıldı - Son Dakika

Son dakika... Bakan Soylu, Polis Arama Kurtarma Tanıtım Programı'na katıldı
22.01.2021 14:20
Son dakika haberlerine göre Bakan Soylu, Polis Arama Kurtarma Tanıtım Programı'na katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Arama Kurtarma Tanıtım Programı'na katıldı.
Bakan Soylu, Polis Arama Kurtarma Tanıtım Programı'na katıldı
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Arama Kurtarma Tanıtım Programı'na katıldı.
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