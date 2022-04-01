Son dakika: Bakan Soylu: "Polisin, askerin, jandarmanın, sahil güvenliğin içerisinde fitne oluşturmaya çalıştılar" - Son Dakika
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Son dakika: Bakan Soylu: "Polisin, askerin, jandarmanın, sahil güvenliğin içerisinde fitne oluşturmaya çalıştılar"

01.04.2022 13:00

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AA'nın 20. Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AA'nın 20. Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı.

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" Türkiye'de bütün araştırmalarda terör 0,6 ile 1 arasında Türkiye'nin önemli sorunlarının arasında yer almaktadır. Oradan buraya nasıl geldi"

"Türkiye 21. asrın başından itibaren profesyonel askerliğe geçti. Yüzde 87 jandarmada profesyonellik. Yüzde yüz sahi güvenlikte profesyonellik"

"Eğer biz 21. asrın başından itibaren yerli ve milli savunma sanayii üretimimizi yüzde 20'lerden yüzde 80'lere dayandırılmamış olsaydık bugün terör vesayetini Demokles'in kılıcı olarak kafamızda sallıyor olacaklardı"

Son dakika: Bakan Soylu: Polisin, askerin, jandarmanın, sahil güvenliğin içerisinde fitne oluşturmaya çalıştılar
Son dakika: Bakan Soylu: Polisin, askerin, jandarmanın, sahil güvenliğin içerisinde fitne oluşturmaya çalıştılar
Son dakika: Bakan Soylu: Polisin, askerin, jandarmanın, sahil güvenliğin içerisinde fitne oluşturmaya çalıştılar

YORUMLAR
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Savaş Muhabirliği, Süleyman Soylu, Türkiye, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bakan Soylu: 'Polisin, askerin, jandarmanın, sahil güvenliğin içerisinde fitne oluşturmaya çalıştılar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Bakan Soylu: "Polisin, askerin, jandarmanın, sahil güvenliğin içerisinde fitne oluşturmaya çalıştılar" - Son Dakika
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