Son dakika! Bakan Soylu, şehit Hüseyin Keleş'in ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Soylu, şehit Hüseyin Keleş'in ailesini ziyaret etti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eren-15 Operasyon'unda şehit olan Hüseyin Keleş'in ailesini ziyaret etti.

Bakan Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde yürütülen Eren-15 Operasyon'unda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in Ankara'daki ailesini ziyaret etti. Soylu, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı'da Şehit olan Kahraman Jandarmamız Hüseyin Keleş'in Ankara'daki taziye evindeyiz. Rabbim bizleri, Şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin. Başımız sağ olsun" dedi.

Haber: ANKARA,