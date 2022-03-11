Bakan Soylu, Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin cenazesine katıldı - Son Dakika
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Bakan Soylu, Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin cenazesine katıldı

11.03.2022 14:58

Şanlıurfa'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüphelinin açtığı ateş sonucunda şehit olan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici, son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüphelinin açtığı ateş sonucunda şehit olan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine takibe alınan ve 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüphelinin açtığı ateş sonucunda şehit olan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici için cenaze töreni düzenlendi. Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Camii'nde düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Kemal Yeni, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve görev arkadaşları katıldı.

Cenazede, şehidin ailesi, taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Abdullah Yasir Binici'nin naaşı omuzlara alınarak cenaze arabasına taşındı. Evli ve tek çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin cenazesi, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na defnedildi.

(İHA)

Bakan Soylu, Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin cenazesine katıldı
Bakan Soylu, Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin cenazesine katıldı
Bakan Soylu, Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin cenazesine katıldı
Bakan Soylu, Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin cenazesine katıldı
Bakan Soylu, Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin cenazesine katıldı
Bakan Soylu, Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin cenazesine katıldı
Bakan Soylu, Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin cenazesine katıldı
Bakan Soylu, Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin cenazesine katıldı
Bakan Soylu, Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin cenazesine katıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin cenazesine katıldı - Son Dakika


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