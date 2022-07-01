Son dakika! Bakan Soylu, sel bölgesindeki çalışmaları bizzat takip ediyor - Son Dakika
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Son dakika! Bakan Soylu, sel bölgesindeki çalışmaları bizzat takip ediyor

01.07.2022 21:37
Son dakika! Bakan Soylu, sel bölgesindeki çalışmaları bizzat takip ediyor

Son dakika haberi... Bakan Soylu, sel bölgesindeki çalışmaları bizzat takip ediyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da devam eden çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.

Bakan Soylu, sel bölgesindeki çalışmaları bizzat takip ediyor

BARTIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da devam eden çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. 5 gündür bölgedeki çalışmaları koordine eden Bakan Soylu saha incelemelerinde bulunurken vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bartın'da meydana gelen sel ve taşkınlar sonrası yaralar sarılması için çalışmalar büyük bir hızla sürdürülüyor. Kentte taşkınların yaşandığı noktalardaki temizlik çalışmaları ile hasar gören bölgelerdeki çalışmaları koordine eden Bakan Soylu vatandaşlarla da bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bartın'ın Gölbucağı mahallesinde su basan binalarda devam eden çalışmaları da yerinde inceleyen Bakan Soylu buradaki konuşmasında, "Bartın'da yapacağımız ilk iş Kozcağız Barajı'nın su tutmasını sağlamak, ikinci iş hemen Kozcağız çayının ıslahına başlayabilmek. Bartın Irmağının altını gemi ile taramak. Yani burada temel mesele şu denizle dere arasında yağmur geldiği zaman yağmur denize şarj etmiyor. Deşarj etmiyor yani gitmiyor. Gitmediği içinde geri geliyor su" dedi.

Bakan Soylu daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı'nın Bartın kent merkezinde kurulu olan Mobil Hareket Merkezi'ne geçti.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakan Soylu, sel bölgesindeki çalışmaları bizzat takip ediyor - Son Dakika

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