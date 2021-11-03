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Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı

03.11.2021 14:26

Son dakika haberi: Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde kaybolan ve 3 aylık geçen süreye rağmen bulunamayan 9 kişi için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı

KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde kaybolan ve 3 aylık geçen süreye rağmen bulunamayan 9 kişi için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Bakan Soylu, namazın ardından ailenin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde 71 vatandaş hayatını kaybetti, çok sayıda iş yeri ve ev zarar gördü. Selde kaybolan Kastamonu'dan 9, Sinop'tan da 6 vatandaştan 3 aydır haber alınamıyor. Afet bölgesinde kaybolan ve tüm aramalar rağmen hala bulunamayan 9 kişi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Merkez Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Selde kaybolan Ecrin Yücel (12), Şeyma Avcı (3), Yusuf Ege Kalabalık (6), Orhan Kalabalık (39), Avni Hararcı Eray Çelebi (27), Mehmet Başbuğ (70), Aygün Akman ile İnebolu'nun Özlüce köyünde sele sapılan Rabia Demir için ekipler yoğun çalışmalarını sürdürürken ailelerin de gözü yaşlı bekleyişi sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bozkurt ilçesinde devam eden imar çalışmalarını incelemek üzere ilçeye geldi. Kastamonu Valisi Avni Çakır ile İlçe Kaymakamı Murat Atıcı'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapımı son aşamaya gelen ve sel felaketinde mevcut Hükümet Konağının yıkılması nedeniyle Gençlik Merkezinin Hükümet Konağı haline getirilmesinde yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Bakan Soylu, çalışmaların kısa sürede tamamlanması için talimat verdi. Saha incelemelerinin ardından esnaflar ve vatandaşlarla da bir araya gelen Bakan Soylu, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Bakan Soylu ardından Bozkurt Merkez Camii'ne önce öğlen namazı kıldı. Öğle namazının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla selde kaybolan ve tüm aramalara rağmen hala herhangi bir izlerine rastlanmayan Ecrin Yücel (12), Şeyma Avcı (3), Yusuf Ege Kalabalık (6), Orhan Kalabalık (39), Avni Hararcı Eray Çelebi (27), Mehmet Başbuğ (70), Aygün Akman ve Rabia Demir için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi.

Kastamonu İl Müftüsü cenaze namazı öncesinde yaptığı konuşmada, "Ölüm nedir? Hayatımızda engeller neden var? Doğal afetler neden var? Allah'tan başka herkeste eksiklik vardır. O yüzden Allah kulunu imtihan eder. Allah kullarını parayla, yoklukla, hastalıkla, çeşitli engellerle imtihan eder. Önemli olan bu imtihandan çıkabilmektir. Asıl sıkıntı asıl değildir. Ölümün sebebi ne olursa olsun asıl musibet ölüm değil imanla gelen musibettir" dedi.

Bakan Soylu vatandaşlarla sohbet etti

Gıyabi cenaze namazının ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Bakan Soylu, hayatını kaybeden ve bulunamayan vatandaşların aileleri ile sohbet ederek, başsağlığı dileklerinde bulundu.

Arama çalışmaları devam ediyor

Öte yandan, kayıp vatandaşların bulunabilmesi için arama çalışmaları, bölgeye sevk edilen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, İzmir Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı toplam 204 personelin katılımı ile hem karadan ve hem de denizden sürdürülüyor. Bu kapsamda ekipler, selin geldiği Ezine Çayı'nın denize döküldüğü yer ile sahil şeridi ve su altında arama çalışmaları yapıyor.

Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı

Süleyman Soylu, Kastamonu, Bozkurt, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı - Son Dakika
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