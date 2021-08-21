KASTAMONU - Bakan Soylu, selden etkilenen Abana ve Bozkurt'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerini sürdüren Soylu, selden etkilenen Abana Küçük Sanayi Sitesi ve Bozkurt Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, sanayi sitesi esnafının sorunlarını dinledi.

Bozkurt Küçük Sanayi Sitesi'nde bir pikabın çamura battığını fark eden Soylu, vatandaşlara yanına giderek aracı çıkarmak için yardım etti. Soylu, bir süre uğraşın ardından çamurdan çıkarılamayan araç için çekici istedi.

İlçe merkezine geçen Soylu, buradaki cadde ve sokakları inceledi.

İncelemeler sırasında Pençe-Şimşek harekatında şehit düşen Cengizhan Kaplan'ın ailesiyle telefonda görüşen Soylu, başsağlığı diledi.

Sınarcık Mahallesi'nde de evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşların sorununu dinleyen Soylu, Ezine Çayı'ndaki çalışmaları denetledi.