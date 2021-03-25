AFAD ile TZOB arasında "Afet Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı - Son Dakika

Afet Eğitim Yılı kapsamında İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında "Afet Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

AFAD Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen protokol imza töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye bir afet bölgesi. Deprem, sel, heyelan, çığ ve kaya düşmesi, hortum ile 1 yıla aşkın süredir karşı karşıya kaldığımız korona virüs salgını da dahil olmak üzere birçok mesele ile son yıllarda uğraşıyoruz. 2019 ila 2020 arasında Türkiye'de deprem sayısındaki artış sayısı yüzde 43. Riskimizin de yükseldiği, çok yükseldiği zaman dilimini hep birlikte yaşıyoruz. Çok doğal olarak hayatın olağan akışına etkisi kadar tarım hayatına da etkisini hep birlikte yaşıyoruz. Tarıma, hayvancılığa ve çiftçimizin uğraşlarının önemli bir bölümüne de etkisini saydığımız afetlerin her birinin kendine ait bir süreci olduğunu hep birlikte yaşadık ve değerlendirdik. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne teşekkür etmek durumundayım. Karşı karşıya kaldığımız tüm afetlerde birliğiniz tüm vatandaşlarımız ile birlikte oldu. Hem çiftçimizin yarasının sarılmasında önemli bir gayret ortaya koydu. Ama sadece çiftçimiz değil, depremzedelerimizin, afetzedelerimizin dertlerine çare olabilmek için elini taşın altına koydu. Biz bunu yakın zamanda da, geçmiş zaman diliminde de görmenin hakikatten büyük gururu içerisindeyiz. Bunun için tekrardan tüm ziraat odaları birliğine, il temsilciliklerine, her birine ayrı ayrı teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı ifade ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imza törenine geçildi. - ANKARA