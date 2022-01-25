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Son dakika! BAKAN SOYLU VATANDAŞLARIMIZ MÜMKÜN OLDUKÇA ÖZEL ARAÇLARIYLA ÇIKMASINLAR - Son Dakika

Son dakika! BAKAN SOYLU VATANDAŞLARIMIZ MÜMKÜN OLDUKÇA ÖZEL ARAÇLARIYLA ÇIKMASINLAR

25.01.2022 14:44

Son dakika gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da devam eden karla mücadele çalışmaları ile ilgili açıklamada bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da devam eden karla mücadele çalışmaları ile ilgili açıklamada bulundu.Bakan Soylu, Perşembe gününe kadar bu soğuk hava ve kar yağışı devam edecek. Vatandaşlarımız mümkün oldukça özel araçlarıyla yola çıkmasınlar dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'dakiyoğun kar yağışının ardından sabah saatlerinde birçok bölgede incelemede bulundu. İncelemenin ardından İçişleri Bakanı Bakan Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaloğlu, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dün saat 15.00 itibariyle İstanbul, yoğun bir kar yağışı ve şiddetli soğuk ile karşı karşıya kaldı. O saatten itibaren İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda çok çetin bir mücadele başladı. Mahmutbey'den başlayıp Kınalı'ya kadar olan hattın kontrollü bir şekilde açılması, Havalimanı ile Tayakadın arası hatta kalan araçların kurtarılması ve vatandaşların barınma yerine intikali tesis edildi. İstanbul'un her yerinde, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, emniyet müdürlerimiz ve Jandarma Komutanlarımız, topyekun bir çalışma ortaya koydular. Hamdolsun, soğuk nedeniyle herhangi bir can kaybı durumu meydana gelmedi ifadelerini kullandı.

ÖZEL ARAÇLAR İÇİN İSTANBUL'A GELİŞ VERİLECEK

Otobüs, kamyon ve TIR'ların geçişine izin verilmesi için yarın sabahı bekleyeceklerinin altını çizen Bakan Soylu, Kar yağışı Perşembe gününe kadar devam edecek. 8 valilik, İstanbul'a gelişlerin durduğu için tüm barınma, konaklama hizmetlerini İstanbul çevresinde gerçekleştirdiler. Yolların açılabilmesi için 5 valilik 100'e yakın iş makinesi gönderdi. Ulaşabildiğimiz kadar vatandaşımıza gıda ve içecek takviyesi yapmaya çalıştık. Perşembe gününe kadar bu soğuk hava ve kar yağışı devam edecek. Aynısı Kocaeli'nde de oldu. 25 santim kar yağdı ve arkadaşlarımızın aldığı tedbirler ile şu anda Kocaeli'de hayatı aksatacak herhangi bir problem söz konusu olmadı. Burada da orada da perşembe gününe kadar bu tedbirimizi hep beraber devam ettirmeliyiz. Vatandaşlarımız mümkün oldukça özel araçlarıyla yola çıkmasınlar. Saat 13.00 gibi sayın bakanımız açıkladı; bu tarafa bir geliş verilecek ama özel araçlar için verilecek. Ağır vasıtalar ve ticari araçlar için kamyon, otobüs ve tırlarla ilgili yarın sabanı görmeliyiz. Aynı zamanda köprüden geçişlerle ilgili de Hasdal'a kadar geliş olacak. Hasdal ve Haliç üzerinden E-5'e verilmiş olacak. Yine mümkün olduğunca vatandaşlarımızın bu güzergahları da kullanmamalarını tavsiye ediyoruz. Uzun zamandır böyle bir soğuk kar yağışı ile karşı karşıya kalmamıştık. Biz, Perşembe'ye kadar elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Vatandaşlarımızdan da mümkün oldukça bu arterleri kullanmamalarını, soğuk hava dalgası geçene kadar tedbirli ve temkinli olmaların istiyoruz şeklinde konuştu.

AĞIR VASITALARIN UYGUN LASTİKLE YOLA ÇIKMALARI GEREKİRDİ

Yolların kapanmasında büyük araçların etkisi olduğunu söyleyen Soylu, Özellikle ağır vasıta araçlardan bahsetmek istiyorum. Kendilerine uygun kış lastikleri ile yola çıkmaları gerekirdi. Maalesef gece 03.00'ten beri belki 12 km sadece ben yürüdüm. Oradaki tabloyu görebilmek için yürüdüm. Belediye otobüsleri, ağır vasıta, makas yapan tırları gördüm. Kamyonları gördüm, hepsi yolları kapatmışlardı. Çekicilerle bunlar çekiliyor ama olan orada bekleyen vatandaşımıza oluyor diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trafik kısmen de olsa işliyor. Ancak Mahmutbey ile Yassıören arasındaki terk edilmiş araçların kaldırılma süreci devam ediyor. Havayolunda da hareketlenme başladı. İstanbul Havalimanı birazdan uçuşlarına başlayacak. Hızlı trenler İstanbul- Ankara arası çalışmakta. Marmaray, dün gece olduğu gibi bu gece ve yarın gece sabah kadar ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet edecek. Karayollarındaki bu özverili çalışma devam edecek ifadelerine yer verdi.

Son dakika! BAKAN SOYLU VATANDAŞLARIMIZ MÜMKÜN OLDUKÇA ÖZEL ARAÇLARIYLA ÇIKMASINLAR
Son dakika! BAKAN SOYLU VATANDAŞLARIMIZ MÜMKÜN OLDUKÇA ÖZEL ARAÇLARIYLA ÇIKMASINLAR
Son dakika! BAKAN SOYLU VATANDAŞLARIMIZ MÜMKÜN OLDUKÇA ÖZEL ARAÇLARIYLA ÇIKMASINLAR

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Adil Karaismailoğlu, Süleyman Soylu, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! BAKAN SOYLU VATANDAŞLARIMIZ MÜMKÜN OLDUKÇA ÖZEL ARAÇLARIYLA ÇIKMASINLAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! BAKAN SOYLU VATANDAŞLARIMIZ MÜMKÜN OLDUKÇA ÖZEL ARAÇLARIYLA ÇIKMASINLAR - Son Dakika
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