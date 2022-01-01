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Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti

01.01.2022 15:02

Bakan Soylu yaralı polisi ziyaret etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Batman'da polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulanan hükümlüyü almaya gittiği ikamette zanlının kardeşi tarafından silahlı saldırıda yaralanan polis memurunu tedavi...

Bakan Soylu yaralı polisi ziyaret etti

BATMAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Batman'da polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulanan hükümlüyü almaya gittiği ikamette zanlının kardeşi tarafından silahlı saldırıda yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin şehit bekçi cenaze töreni ardından hastanede yatan yaralı polis memurunu ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaralı polis memuru geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin hastane ziyaretinden sonra Batman'dan ayrıldı.

Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti
Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti
Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti
Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti
Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti
Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti

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Süleyman Soylu, Arif Çetin, Jandarma, Batman, 3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti - Son Dakika


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