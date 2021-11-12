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Son Dakika | BAKAN VARANK: 12 AYLIK İHRACATIMIZ, 215 MİLYAR DOLARA ULAŞTI - Son Dakika

Son Dakika | BAKAN VARANK: 12 AYLIK İHRACATIMIZ, 215 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

12.11.2021 16:04

Son dakika haberlerine göre SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi ve teknoloji ekosistemi sayesinde ülkenin son 4 çeyrekte üretime ve yatırıma dayalı ciddi büyüme gerçekleştirdiğini belirtti.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi ve teknoloji ekosistemi sayesinde ülkenin son 4 çeyrekte üretime ve yatırıma dayalı ciddi büyüme gerçekleştirdiğini belirtti. Varank, "12 aylık ihracatımız, 215 milyar dolara ulaştı. Bunları yeterli görmüyoruz. İhracatta nicelikle beraber nitelik artışını da tam anlamıyla yakalamak mecburiyetindeyiz. Nitelik artışının dinamosu olarak sizleri görüyoruz" dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 8'inci Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'ne; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ali Taha Koç, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit ve iş insanları katıldı. Törende konuşan Bakan Varank, "Bugün bazılarının ısrarla görmezden gelmeye çalıştığı sanayi ve teknoloji ekosistemi sayesinde ülkemiz, son 4 çeyrektir üretime ve yatırıma dayalı ciddi bir büyüme gerçekleştiriliyor. İhracata baktığımızda yine aynı başarıyı görebiliyoruz. 12 aylık ihracatımız, 215 milyar dolara ulaştı. Elbette bunları yeterli görmüyoruz. İhracatta nicelikle beraber nitelik artışını da tam anlamıyla yakalamak mecburiyetindeyiz. Açıkçası bizler nitelik artışının dinamosu olarak sizleri görüyoruz. İhracatımızın orta yüksek ve yüksek teknoloji payının yükseltilmesi sizin araştırma ve geliştirmede yakalayacağınız başarılardan geçiyor. Ben inanıyorum ki sizlerle birlikte el ele vererek biz bunu da hızlı bir şekilde başaracağız. Geçmişte tüm gayretlerimize rağmen gerçekleşemeyen birçok atılım bu dönemde gerçekleşti. Neden biliyor musunuz? Çünkü artık herhangi bir işi yapmak üzere yola çıktığımızda daha tecrübeli, daha yetkin bir insan kaynağı ile ilerliyoruz. Çünkü artık ülkemizde devasa araştırma laboratuvarları diyebileceğimiz çok daha fazla teknoloji geliştirme bölgelerine sahibiz" dedi.

'ÜLKEMİZ AR-GE VE İNOVASYONDA ÇOK ÖNEMLİ İLERLEMELER KAYDETTİ'

Ar-Ge ve patent konusunda sayıların arttığını dile getiren Bakan Varank, şunları söyledi:

"Teknoparklarla birlikte Ar-Ge ve tasarım merkezleri de inovasyon ekosistemimizi besleyen bir diğer önemli unsur. İlk defa bizim dönemimizde başlayan bu yapıların sayısı, bugün 1600'ün üzerinde. İşte bu altyapılar ve buralarda sizlerin yaptığı özverili çalışmalar sayesinde ülkemiz, Ar-Ge ve inovasyon konusunda çok önemli ilerlemeler kaydetti. Geçtiğimiz yıl Ar-Ge harcamaları, özel sektörün öncülüğünde bir önceki yıla göre, yüzde 20 artarak 55 milyar liraya yükseldi. Hükümetlerimiz döneminde Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı binde 5'ten yüzde 1,09'a çıktı. Ar-Ge istihdamı 6 kat artarak 200 bine, yerli patent sayısı da 20 kat artışla 8 bin 200'e ulaştı. Bizler Ar-Ge ve inovasyon ekosistemimizin gelişimi için gerekli kolaylıkları her zaman sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. Pandemi döneminde hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Ar-Ge teşviklerinin uygulanma süresini 2028'in sonuna kadar uzattık. Teknoparklar ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde uzun zamandır talep edilen uzaktan çalışma uygulamasını hayata geçirip kapsamını genişlettik. Girişimcilerimizin en önemli ihtiyacı olan finansmana erişim noktasında daha önce yapılmamış çok önemli adımlar attık."

Bakan Varank, Ar-Ge ve inovasyon konusunda elini taşın altına koyan her işletmenin ödülü sonuna kadar hak ettiğini belirterek, "Böylece hem sizlerin motivasyonunu daha da artırmış hem de henüz bu işlere başlamamış firmaları teşvik etmiş oluyoruz. Aslında Ar-Ge ve inovasyon konusunda elini taşın altına koyan her işletmemiz, ödülü sonuna kadar hak ediyor ama süreci bir yarışma havasına büründürdüğümüzde oluşan sinerjiden gayet memnunuz. Bunun için de objektif ve bilimsel yöntemlere dayalı bir endeks oluşturup, çeşitli kategorilerde sıralamalar yapıyoruz. Bu sıralamalarda ilk 3'e girenlere ödüllerini takdim ediyoruz. İşte bugün de Ar-Ge ve tasarım merkezleri için 10 kategoride 30 ödül; teknoparklar için ise 4 kategoride 12 ödül olmak üzere toplamda 42 ödül takdim edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından sıralamaya giren firmalar ödüllendirildi.

Son Dakika | BAKAN VARANK: 12 AYLIK İHRACATIMIZ, 215 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Son Dakika | BAKAN VARANK: 12 AYLIK İHRACATIMIZ, 215 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Son Dakika | BAKAN VARANK: 12 AYLIK İHRACATIMIZ, 215 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Son Dakika | BAKAN VARANK: 12 AYLIK İHRACATIMIZ, 215 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Araştırma Geliştirme, Bilişim Vadisi, Mustafa Varank, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | BAKAN VARANK: 12 AYLIK İHRACATIMIZ, 215 MİLYAR DOLARA ULAŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | BAKAN VARANK: 12 AYLIK İHRACATIMIZ, 215 MİLYAR DOLARA ULAŞTI - Son Dakika
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