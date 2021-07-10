Son dakika... Bakan Varank, ASELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı - Son Dakika

SELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı
Etkinlik alanındaki stantlar ve aktiviteler
Bakan Varank'ın, etkinlik alanında bulunan alt yüklenici firmaların stantlarını ziyaret etmesi SİVAS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Bakan Varank, etkinlik alanında bulunan alt yüklenici firmaların stantlarını da ziyaret etti.
Kaynak: AA
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