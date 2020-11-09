Son Dakika | Bakan Varank: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek."
09.11.2020 12:03
Edinilen son dakika haberine göre Bakan Varank: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek.
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- Kaynak: AA
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