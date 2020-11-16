Son dakika haber... Bakan Varank: "Demir çelikte dünya birincisiyiz, beyaz eşyada üçüncü sıradaki üreticiyiz" - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Varank: "Demir çelikte dünya birincisiyiz, beyaz eşyada üçüncü sıradaki üreticiyiz"

16.11.2020 20:40
Son dakika haber... Bakan Varank:

Son dakika habere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin demir çelikte dünya birincisi, beyaz eşyada ise üçüncü sıradaki üretici olduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin demir çelikte dünya birincisi, beyaz eşyada ise üçüncü sıradaki üretici olduğunu belirtti. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın önümüzdeki dönemde bin farklı ürün grubunda yerli üretimi teşvik edecek şekilde kurgulandığını da söyleyen Varank, "Bu sistemle cari açığı, özellikle ara malına bağımlılığımızı düşüreceğimize inanıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 yılı bütçe görüşmelerine katılarak, milletvekillerinin sorularını cevapladı. 'Tek adam' eleştirilerine cevap veren Varank, "Biz kendilerine iade ediyoruz. En önce millet iradesine saygısızlıktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tombaladan çıkmış bir sistem değildir. Kimsenin heva ve hevesine göre yapılmış bir sistem değildir. Sistem için halk oylamasına gidilmiş, milletimiz bu sistemi Anayasa değişikliği ile kabul etmiş, yüzde 51'in üzerinde bir oyla, daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız meydan meydan gezerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatmış, halkımızdan oy istemiş ve yüzde 52'den fazla bir oyla cumhurbaşkanı seçilmiştir. Burada tek adam rejimi yok. Eğer kendilerine bakmak istiyorlarsa, tek adam muhalefetinden bahsedebiliriz. Partilerde delege sistemlerinin nasıl işlediğini biliyoruz. Türkiye'de tek adam rejimi yok ama tek adam muhalefeti problemi var, tek kadın muhalefeti problemi var" dedi.

Ara malı ithalatına ilişkin soru üzerine Bakan Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı sadece bu amaçla tasarlanmış, makine sektörüyle başlamış, önümüzdeki dönemde bin farklı ürün grubunda özellikle cari açık verdiğimiz alanlarda yerli üretimimizi teşvik edecek şekilde kurgulanmış bir sistemdir. Bu sistemle cari açığı, özellikle ara malına bağımlılığımızı düşüreceğimize inanıyoruz. TÜBİTAK bünyesinde Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması ve Mükemmeliyet Merkezleri Destek Programları gibi programlar uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Varank şunları kaydetti:

"Dünya ile rekabet etmek istiyorsanız, mutlaka ölçek oluşturmanız lazım. KOBİ'lerin birleşmesi, büyük şirketlerin kurulmasını da mecburen desteklemeliyiz. Dünyada rekabetçi olmak istiyorsak, katma değer üretip bununla kazanmak istiyorsak, buna dönük programlarımızı da mutlaka uygulamamız gerekiyor."

Sanayi politikasına yönelik olarak Varank, "Bugün 152 bin sanayi sicil belgesi almış işletme var. Demir çelikte dünya birincisiyiz. Beyaz eşyada Avrupa birincisiyiz, dünyada üçüncü sıradaki üreticiyiz. Otomotivde 300 bin adetten 1.5 milyon adede geldik, yeni yatırımlarla otomotiv üretimimiz 1.8 milyona ulaşacak. Makine sektöründe 17 milyar dolarlık ihracat yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Son dakika haber... Bakan Varank: Demir çelikte dünya birincisiyiz, beyaz eşyada üçüncü sıradaki üreticiyiz

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Mustafa Varank, Türkiye, Bakan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Bakan Varank: 'Demir çelikte dünya birincisiyiz, beyaz eşyada üçüncü sıradaki üreticiyiz' - Son Dakika


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